Les fans de Lonely Island viennent de recevoir des nouvelles décevantes

Le groupe de comédiens connu sous le nom de The Lonely Island continue de croître dans de nouvelles directions, mais malheureusement, une avenue leur est apparemment fermée. Le trio Andy Samberg, Akiva Schaffer et Jorma Taccone a réalisé la célèbre comédie Popstar de 2016 : Never Stop Never Stopping, et les fans aspirent à une suite depuis. Cependant, Taccone dit qu’un renouveau est peu probable, et que lui et ses collaborateurs ne sont même pas vraiment intéressés par l’idée.

« Je dirai que cela a été demandé. Nous avons eu un vague » voulez-vous? » genre de chose », a admis Taccone dans une nouvelle interview avec ComicBook.com. « Je pense que nous essayons toujours de faire pression pour quelque chose de nouveau. Il faut tellement d’efforts pour abandonner tout ce que nous faisons tous les trois, quand il s’agit de Lonely Island, que je pense que nous voudrions nous mettre au défi . » Taccone faisait la promotion de la nouvelle série de revival MacGruber sur Peacock, et a expliqué pourquoi c’est une situation très différente de Popstar.

« C’est la même chose pour cette série [MacGruber], aussi », a-t-il déclaré. « Nous voulions juste que ce soit plus grand et meilleur, ou du moins ne pas laisser tomber les vrais fans de cela. Ceci, je pense, nous tient à cœur d’une manière que je me dis « Ouais, nous devons en faire un autre », genre de chose. Mais avec Popstar, si je faisais des trucs sur Lonely Island, je pense que nous voudrions faire quelque chose de nouveau. Donnez aux gens quelque chose de nouveau. »

Taccone a joué dans Popstar dans le rôle d’Owen « Kid Contact » Bouchard, l’un des anciens membres du groupe de garçons Style Boyz. Il a co-écrit le film avec Samberg et Schaffer, et a également partagé le crédit de réalisation avec Schaffer. Sur MacGruber, Taccone était co-scénariste et seul réalisateur du film de 2010, mais n’apparaissait pas du tout à l’écran. Dans la série télévisée Revival en streaming maintenant sur Peacock, Taccone est le co-créateur, réalisateur et producteur.

MacGruber (2010) et Popstar (2016) ont beaucoup en commun en termes d’héritage. Les deux films sont considérés comme des classiques cultes sous-estimés, avec des éloges de la critique qui n’ont jamais été égalés par leur performance commerciale. Aucun des deux films n’a même réussi à récupérer son budget au box-office, mais comme ils étaient appréciés des critiques, cela a été considéré par certains comme un signe que les comédies à succès, en général, n’étaient plus viables.

MacGruber, au moins, a trouvé une rédemption sous sa nouvelle forme sur Peacock. L’émission met en vedette Will Forte en tant que héros d’action arrogant dans une mission impossible pour éliminer un nouveau méchant mystérieux. La série a été créée le jeudi 16 décembre et est maintenant en streaming.