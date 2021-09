Les fans de «Lucifer» deviennent émotifs alors que Netflix lance la dernière saison

La saison 6 de Lucifer est là, et elle apporte beaucoup de larmes. Après beaucoup d’attente et d’excitation parmi les fans, la sixième et dernière saison de 10 épisodes de la série Fox devenue Netflix est finalement arrivée sur Netflix le vendredi 10 septembre, et alors que les fans se sont retrouvés face à face avec la fin de leur série préférée, beaucoup ont afflué sur les réseaux sociaux pour partager leurs émotions alors qu’ils étaient obligés de dire au revoir pour de bon.

Basé sur le personnage de DC Comics Lucifer Morningstar, Lucifer suit le personnage après qu’il s’ennuie de régner sur l’enfer et abandonne son poste pour Los Angeles. La série a dû se battre pour sa survie et sa finale de la saison 6 a marqué sa troisième finale de série. L’émission a été initialement créée sur Fox en 2014, mais après seulement trois saisons, le réseau a annulé Lucifer, faisant de la saison 3 sa première finale de série. Au milieu d’un mouvement de fans pour sauver la série, Netflix a relancé la série, lui accordant une quatrième puis une cinquième saison. Bien que la saison 5 ait été initialement annoncée comme la dernière, la finale de la saison 5 devant être la finale de la série, le streamer a inversé le cours et a commandé une sixième et dernière saison.

La saison 6 a réuni les acteurs principaux – Tom Ellis, Lauren German, DB Woodside, Chloe Decker – pour une dernière fois. La saison raccourcie de 10 épisodes a été abandonnée vendredi, quelques mois seulement après le début de la saison 5, partie 2. Alors que les fans se connectaient pour regarder les derniers épisodes, beaucoup ont eu du mal à dire au revoir à la série qu’ils adoraient depuis des années. Continuez à faire défiler pour voir certains des tweets émotionnels des fans de Lucifer.

“Tant de sentiments”

Je viens de finir #Lucifer et je ne pleure pas je te jure pic.twitter.com/pM5uJIYLk3 — auxane ४ (@iamauxo) 12 septembre 2021

“Juste fini [Lucifer], et J’AI BEAUCOUP DE SENTIMENTS. …surtout sur la façon dont j’aime tellement cette série et à quel point elle va me manquer”, a tweeté un fan. “(mais je suis vraiment, vraiment content que nous ayons eu ce supplément la saison dernière, et c’est totalement cool que Je sanglote rn).”

Toutes les bonnes choses ont une fin

Je viens de terminer la finale de la série de #Lucifer et je n’arrête pas de pleurer omg pls

ce casting va tellement me manquer !! ça fait mal pic.twitter.com/mnnKE1PIU4 – barbara 🔮 (@lmj_black2pink) 11 septembre 2021

“Je viens de terminer les épisodes S6 1-5 de [Lucifer]”, a commenté une autre personne alors qu’ils se branchaient sur le dernier lot d’épisodes. “Jusqu’à présent, tout va bien… vraiment excellent. Déçu de devoir dire au revoir à un grand spectacle. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Merci [Netflix] pour apporter [Lucifer] même si pour une courte période.”

