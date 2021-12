Les fans de l’université rôtissent Kelly pour avoir utilisé l’accent du sud

Brian Kelly est l’entraîneur-chef des Tigers de LSU depuis moins d’une semaine et il a déjà adopté un accent du sud. Type de.

La nouvelle de l’embauche de Kelly de Notre Dame à LSU a été la plus grande histoire du football universitaire au cours des derniers jours et avec chaque mise à jour que nous recevons, les choses ne font que s’aggraver. Le message de Kelly à l’équipe après sa séparation a été diffusé sans relâche. L’audio de la rencontre finale maladroite de Kelly avec les joueurs de Notre Dame a fuité dans le monde… et a été immergé sans relâche.

Mercredi, Kelly a fait sa première apparition majeure à LSU lors d’un match de basket-ball, au cours duquel il a prononcé un discours à la mi-temps devant les fans. Au cours de ce discours, Kelly a glissé à plusieurs reprises dans un accent du sud, un accent pour lequel il n’est pas connu car il vient du Massachusetts.

Vous pouvez vraiment entendre Kelly glisser dans l’accent quand il dit « Tigre » et « famille » pendant ce discours, sans aucune raison perceptible.

Comme prévu, ce glissement inhabituel dans un accent du sud a enflammé Twitter de blagues et de rôtis aux dépens de Kelly… encore une fois.