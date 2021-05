Les fans de Man United décrivent un plan en quatre points pour changer la lettre de Glazer

T

Le Manchester United Supporters Trust (MUST) a présenté un plan de changement en quatre points qu’ils souhaitent que la famille Glazer mette en œuvre immédiatement après les manifestations de dimanche à Old Trafford qui ont forcé le report du choc de la Premier League avec Liverpool.

Dans une lettre ouverte adressée au coprésident de United, Joel Glazer, intitulée «Le matin après la nuit d’avant, et une voie à suivre pour nous tous», MUST a déclaré que «personne ne veut que ce qui s’est passé hier à Old Trafford soit un événement régulier» et que «ce qui s’est passé était le point culminant de seize ans au cours desquels la propriété du club par votre famille nous a conduits à l’endettement et au déclin.

MUST a déclaré que les fans se sont “sentis de plus en plus mis à l’écart et ignorés”, déplorant qu’aucun membre de la famille Glazer ne leur ait parlé depuis la prise de contrôle en mai 2005 et admettant que les frustrations avaient “atteint leur point d’ébullition” dimanche.

«Pour la grande majorité des milliers de participants à la manifestation, ils ont fait entendre leur voix de manière pacifique et respectueuse», a déclaré MUST. «Nous soutenons le droit des supporters de manifester légalement et, bien que nous n’ayons personnellement pas été témoins de tels actes, nous ne tolérons bien sûr aucun acte de violence».

MUST a ensuite présenté un plan en quatre points qui, selon eux, est le seul moyen pour le club de sortir de la situation actuelle, car il cherche à éviter d’autres manifestations à l’avenir.

Le premier sur la liste était pour la propriété de United d’engager et de promouvoir le prochain examen mené par les fans de la gouvernance du football annoncé par le gouvernement et de l’utiliser comme «une opportunité de rééquilibrer la structure de propriété actuelle en faveur des supporters», tandis que le deuxième point vise la nomination immédiate «d’administrateurs indépendants au conseil d’administration dont le seul but est de protéger les intérêts du club en tant que club de football».

DOIT également vouloir que les Glazers travaillent avec eux et avec d’autres fans pour mettre en place un plan de partage qui soit «accessible à tous et qui comporte des actions avec les mêmes droits de vote que celles détenues par la famille Glazer».

Ils ont ajouté: «Si l’appétit est là parmi les fans, alors vous devriez accueillir, et ne pas vous opposer, à ce que l’actionnariat de la famille Glazer soit réduit à une minorité ou même racheté.»

Le quatrième et dernier point appelait à une consultation avec les détenteurs d’abonnements sur tout changement significatif à l’avenir de Manchester United, «y compris les compétitions dans lesquelles nous jouons» – une référence évidente au rôle de United dans le récent fiasco de la Super League européenne.

MUST a demandé une réponse à leur lettre ouverte en public et par écrit d’ici vendredi et a terminé en disant: «C’est la seule façon de faire avancer cette question. Nous vous suggérons fortement de le prendre. »