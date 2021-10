Les fans de Man United enragés par la photo d’Ole Gunnar Solskjaer souriant – Man United News And Transfer News

in

Un manager ne devrait pas sourire sur la ligne de touche après que son équipe ait perdu deux points vitaux à domicile, la plupart des fans sont d’accord en ce qui concerne Ole Gunnar Solskjaer de Manchester United.

Une image fixe du patron avec un sourire sur le visage est devenue virale après le match nul 1-1 décevant avec Everton hier et cela a mis les fans en colère sur les réseaux sociaux.

Commentaires inclus :

«Je viens de voir le match de Chelsea, Tuchel était furieux sur la ligne de touche quand ils étaient 1-1… rappelez-vous les jours de Sir Alex, ou même Van Gaal ou Mourinho, ils étaient rouges quand cela se passait. Cela montre qu’il n’est pas sérieux… Les réactions de Ronaldo et Bruno montrent qu’ils veulent gagner, mais ce type nooon.’

«C’est le moment le plus décevant et le plus honteux d’hier. Comment un manager d’équipe à domicile peut-il sourire lorsque votre équipe dessine à domicile ? Pas de passion, pas de colère, pas de détermination, pas de motivation… bon sang !!!’

“Et il a vraiment le courage de parler de l’ADN du club tout en riant et en se réjouissant d’un match nul à domicile !”

‘Love Ole, a construit une grande équipe à United, a terminé 2e l’année dernière et s’est qualifié pour la finale Europa. Ne supporte pas le sourire. Il a sûrement assez d’intelligence émotionnelle pour savoir pourquoi c’est inacceptable.

“Ole sourit parce qu’il était sûr à 100% que le conseil d’administration ne le licenciera pas et qu’il sera également notre manager la saison prochaine.”

“Ferguson n’a jamais souri pour un match nul, Ole est heureux une fois qu’ils ne perdent pas, cette mentalité se manifeste sur le terrain avec la tactique et son choix de joueur.”

Certains fans ont cependant estimé qu’on faisait trop de l’image :

“C’est dans sa nature de sourire, pas comme s’il était content du tirage au sort. Vous attendez-vous à ce qu’il se mette à pleurer pour que vous sachiez que ça lui fait mal ?

« Une image ne peut pas raconter toute une histoire. C’est peut-être un sourire nerveux. Peut-être qu’un incident s’est produit qui l’a fait sourire.

“Il n’y a rien de mal avec son sourire, ce dont nous avons besoin de lui, c’est de faire le travail, il y a ceux qui sourient pour avoir du courage, ils sourient mais à l’intérieur ils brûlent”.

