Les fans de Man United sont trompés par les propriétaires du club à propos d’Eduardo Camavinga – Man United News And Transfer News

Il n’y a aucune raison pour que Manchester United ne puisse pas soumissionner pour la sensation adolescente rennaise Eduardo Camavinga dans cette fenêtre de transfert.

Comme cela a été démontré contre Southampton à St Mary’s dimanche, les Red Devils ont désespérément besoin d’options de classe mondiale qui peuvent jouer au milieu de terrain défensif, au milieu de terrain central et aussi, idéalement, dans un rôle box-to-box.

Camavinga est capable de faire tout ce qui précède et à 18 ans, il a déjà affiché certaines des meilleures statistiques du football mondial à travers une gamme de compétences associées à ces rôles.

La saison dernière, le Real Madrid devait être le bénéficiaire éventuel de ce talent prodigieux, avec des chiffres supérieurs à 60 millions de livres sterling.

Mais distraits par leur désir de débarquer Kylian Mbappe, les Blancos ne poursuivent pas le jeune Français cette fois-ci et Rennes cherche désespérément à vendre plutôt que de le perdre gratuitement à l’expiration de son contrat l’été prochain.

Le Paris Saint Germain est également intéressé, mais leur acquisition de Lionel Messi leur a obligé à vendre des joueurs – et pas mal – avant de pouvoir acheter. Et s’ils devaient acheter, Paul Pogba de United serait probablement leur priorité.

L’entraîneur rennais Bruno Genesio a déclaré qu’il était “inconcevable” que Camavinga parte en liberté l’été prochain. Il doit être vendu dans cette fenêtre. Son prix a été réduit de moitié à environ 25 à 30 millions de livres sterling et son remplaçant, Lovro Majer du Dynamo Zagreb, a été acheté.

Étant donné que United est connu pour être des admirateurs de Camavinga, alors, qu’attendent-ils ?

Le récit populaire est que le budget de transfert a été utilisé sur Jadon Sancho et Raphael Varane, et donc United doit vendre avant de pouvoir acheter.

Cependant, c’est sûrement une excuse boiteuse. Premièrement, les fonds pour Sancho proviennent du budget de l’été dernier, qui n’a pas été dépensé. Non seulement cela, il a été acquis pour moins que les 80 millions de livres sterling alloués à cet effet l’année dernière, et les paiements ont été étalés sur cinq ans.

De même, les paiements de 34 millions de livres sterling pour Varane ont été étalés sur plusieurs années.

En outre, l’achat par Chelsea de Romelu Lukaku à l’Inter Milan a permis à United de récolter des frais de vente de 5,4 millions de livres sterling et ils devraient également recevoir le solde impayé que l’Inter doit au joueur, quelque 47 millions de livres sterling.

En termes simples, si l’Inter doit régler intégralement sa dette envers United sur Lukaku cet été, il y a en fait plus d’argent de transfert entrant que sortant dans cette fenêtre. Et pourtant, le club refuse de sanctionner le transfert de 25 à 30 millions de livres sterling du meilleur adolescent du football mondial.

Ruben Neves des Wolves est également disponible à moindre coût, à moins de 40 millions de livres sterling, si une star éprouvée de la Premier League semble être une option plus sûre.

La signature de Sancho et de Varane a suscité beaucoup d’enthousiasme, et à juste titre, mais alors que Manchester City signe Jack Grealish et fait une offre pour Harry Kane, et Chelsea signe Lukaku et remplace Declan Rice et Jules Kounde, les Red Devils montrent peu d’ambition pour rattraper leurs rivaux.

Nous avons été bombardés la semaine dernière par la nouvelle d’un investissement de 20 millions de livres sterling dans l’amélioration des sols, mais le moment choisi est suspect et respire la rhétorique, la gestion des attentes et la manipulation par les propriétaires du club. La plupart des travaux répertoriés, dont le « nettoyage des stands », sont de simple maintenance.

Trop de fans ont été apaisés par les achats des deux stars. Les manifestations ont cessé, les nouveaux maillots sont engloutis dans le mégastore et une fois de plus, les propriétaires du club s’en tirent avec un sous-investissement massif et un obscurcissement.

Comme un certain nombre d’experts et de journalistes l’ont dit cette semaine, United ne remportera pas le défi du titre s’il ne recrute pas un milieu de terrain de classe mondiale cet été.

Ce qu’il faut crier sur les toits, c’est qu’ils n’ont absolument aucune excuse pour ne pas le faire.