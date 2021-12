Les fans de Manchester United accusent l’UEFA de corruption après un étrange tirage au sort du CL – Man United News And Transfer News

Les fans de Manchester United étaient clairement furieux du tirage au sort de la Ligue des champions pour les huitièmes de finale après que des choses étranges se soient produites.

United a de nouveau affronté le PSG, les hommes de Ralf Rangnick étant prêts à affronter ceux de Mauricio Pochettino lors des huitièmes de finale.

Vous ne pouvez pas me convaincre que ce n’est pas truqué.pic.twitter.com/W2rDtzkYRG – ً (@TheFergusonWay) 13 décembre 2021

L’UEFA est corrompue. Notre tirage au sort a été truqué à 100% pour garantir que nous ayons le PSG afin qu’ils puissent bénéficier de Ronaldo vs Messi Blague absolue d’un match nul – Aidan Walsh (@AidanWalshMUFC) 13 décembre 2021

Il est si clair de voir que l’UEFA est si désespérée pour un autre match Ronaldo contre Messi qu’elle a dû faire match nul contre Man Utd contre le PSG par tous les moyens. Nous étions tous contre la Super League mais ne vous y trompez pas, l’UEFA/FIFA sont les personnes les plus corrompues du football. – UtdFaithfuls (@UtdFaithfuls) 13 décembre 2021

C’EST PIRE QUE LE FIXATION F1…..NAHHHH HOMME !!!! — 🔰 Flex 🔰 (@FlexUTD) 13 décembre 2021

Vous ne pouvez pas regarder l’état de ces récents tirages de coupe pour les quatre premiers et ne pas éveiller de soupçons sur le fait que #mufc semble toujours être la valeur aberrante des tirages faciles. C’est fou. – ً (@utdrobbo) 13 décembre 2021

La merde la plus scénarisée jamais looool – 🌊™️ (@RealistGlizzy) 13 décembre 2021

Les fans de United ont depuis longtemps le sentiment que leur équipe est confrontée à des tirages difficiles quelle que soit la compétition, et beaucoup ont le sentiment que la corruption dure depuis longtemps.

Les Red Devils ont également été tirés au sort contre Aston Villa en FA Cup, affrontant une équipe de Premier League alors qu’il s’agissait des premiers stades de la compétition.

The Peoples Person a couvert le tirage plus tôt dans la journée et peut être vu ici.

Nous espérons que Manchester United sera dans une meilleure position qu’aujourd’hui face au PSG, si les résultats du tirage au sort sont maintenus.

Rangnick vs Pochettino est presque une audition pour savoir qui devrait être le prochain manager permanent à Old Trafford.

Le patron allemand devrait avoir son mot à dire sur qui est embauché, mais l’Argentin serait pour le moment instable en France.

Erik ten Hag de l’Ajax est l’autre candidat principal, bien qu’il n’y ait aucune garantie que d’autres ne pourront pas l’emporter cet été.