Les fans de Manchester United “ auraient pu tuer quelqu’un ”, déclare Graeme Souness alors qu’il prétend que les manifestations jusqu’au club “ ne sont pas les meilleurs chiens ” et défend les Glazers

Graeme Souness a fustigé les fans “ idiots ” de Manchester United qui “ auraient pu tuer quelqu’un ” lors des manifestations à Old Trafford hier.

Un certain nombre de supporters en colère ont fait irruption dans le stade dimanche après-midi alors qu’ils exprimaient leur fureur contre les propriétaires du club, les Glazers.

Des milliers de personnes ont protesté à l’intérieur et à l’extérieur d’Old Trafford contre la propriété de Glazer

Certains fans ont réussi à entrer dans le stade et à lancer des fusées éclairantes

Les Glazers ont été l’un des architectes des plans controversés de la Super League européenne, qui se sont rapidement effondrés au milieu d’un contrecoup.

Joel Glazer a présenté des excuses rampantes, mais une relation déjà fracturée semble irréparable.

Les supporters ont manifesté devant Old Trafford avant leur affrontement prévu avec Liverpool hier, certains parvenant à entrer dans le stade.

Le match a été reporté en raison de problèmes de sécurité, des manifestations se déroulant également à l’extérieur de l’hôtel de l’équipe, ce qui les a empêchées de se rendre au sol.

La police du Grand Manchester a publié une déclaration condamnant les actions d’une minorité qui a jeté des fusées éclairantes et des bouteilles sur les agents, ce qui en a laissé un avec une coupure au visage.

Il y avait aussi des scènes laides à l’extérieur du stade alors que l’ambiance devenait hostile.

Les fusées éclairantes et les bouteilles étaient également destinées aux experts de Sky Sports sur le terrain qui étaient prêts pour le match Man United vs Liverpool.

Un clip publié sur Twitter a montré une fusée éclairante lancée vers les experts du Sky

Le spécialiste du ciel, Graeme Souness, a déclaré que quelqu’un “ aurait pu être tué ” s’il était touché par un projectile.

Il a ajouté: «Soyons honnêtes, quelqu’un a lancé une flambée à ce stade aujourd’hui. Si cela touchait l’un de nous, nous serions à l’hôpital et nous aurions des cicatrices.

«Quelqu’un a jeté une bouteille de bière ici. Si cela vous touche au mauvais endroit, vous auriez pu être tué!

«Un enfant a été tué à Cardiff par une fusée éclairante. Je ne critique pas en masse les partisans de Man United, mais vous ne pouvez pas sous-estimer cela.

«Cette (fusée éclairante) aurait pu marquer quelqu’un à vie. Nous sommes assis ici en disant que c’est vrai qu’ils manifestent, mais un idiot du village aurait pu tuer quelqu’un ici aujourd’hui.

Les fans de United ont reporté leur match avec Liverpool

L’ancien héros de Liverpool a également ensuite défendu les Glazers et estime que les protestations des fans mécontents sont “ malavisées ”.

«Je ne pense pas que cela (aura un impact). Depuis le départ à la retraite de Fergie, les vitriers ont donné aux dirigeants successifs plus d’un milliard de livres à dépenser. Je pense que c’est 719 millions de livres sterling de dépenses nettes sur huit ans », a déclaré Souness.

«Je pense que c’est né du fait que United n’est pas autant le top dog que ce qui s’est passé la semaine dernière, je pense que c’est une autre excuse pour essayer. Ce sont des gens d’affaires sérieux et sérieux, je ne pense pas que cela aura un impact sur leurs pensées. Je n’ai vraiment pas.

«Nous vivons dans un pays où vous pouvez manifester, exprimer vos sentiments, vous êtes autorisé à le faire, mais je ne vois toujours pas que cela ait un petit impact sur les Glazers.

Joel Glazer (à gauche) avec son frère Avram, a été l’un des principaux instigateurs des plans de la Super League européenne séparatiste qui ont provoqué tant de colère

«Si vous pensez que vous pouvez exercer une pression sérieuse sur les hommes d’affaires sérieux qui vivent à 3 000 kilomètres de là, outre-Atlantique, pour que cela les conduise à accepter une offre à prix réduit pour Manchester United, cela n’arrivera pas.

«Ils ont dû mettre des garanties, vous ne vous contentez pas d’aller à la banque et de dire que je veux acheter Manchester United, j’aurai besoin de 500 millions de livres sterling ou quel que soit le prix d’achat, sans engager une sorte de garantie.

«Ils ont risqué des choses pour acheter Manchester United, depuis lors, ils ont donné des fortunes aux managers successifs à dépenser. Ce n’est que depuis l’arrêt de Fergie que le succès s’est arrêté et je pense que cela irrite les supporters et ils sont devenus le centre de leur colère. Je pense que c’est légèrement mal orienté.

Souness était mécontent de la conduite de certains fans de United dimanche

Danny Murphy était d’accord avec Souness sur un certain nombre de points et l’a soutenu sur talkSPORT lundi.

S’exprimant sur White et Jordan, il a déclaré: «L’un de ses grands points, je pensais, était qu’il y a deux semaines, nous nous sommes révoltés contre la Super League, mais ce dont il parlait, c’était que si le recrutement de Manchester United avait été meilleur et qu’ils Avions eu du succès à partir de 2013, verrions-nous cela?

“Est-ce que nous verrions cela s’ils gagnaient la ligue il y a deux ans et étaient en finale de la Ligue des champions?”

Gary Neville, cependant, était en désaccord avec Souness, soutenant la colère des fans de United envers les Glazers à la suite de l’échec des plans de l’Euro Super League.

«C’est une conséquence des actions des propriétaires de Manchester United il y a deux semaines. Il y a une méfiance générale et une aversion envers les propriétaires, mais ils ne protestaient pas il y a deux ou trois semaines », a déclaré Neville à propos des manifestations.

«Mon opinion est tout simplement qu’ils vont faire fortune s’ils vendent le club et s’ils le mettent en vente maintenant, je pense que le moment serait venu, et ce serait la chose honorable à faire.

«Il y a un mécontentement énorme, pas seulement parmi les fans de Manchester United, mais je pense que pour les fans de football de tout le pays et je pense qu’ils disent juste assez, c’est assez.

«La famille Glazer est résiliente et têtue depuis de très nombreuses années. Je pense qu’ils ont du mal à répondre aux exigences financières dont ce club a besoin et qu’il le fait depuis un certain temps.

«Nous n’avons pas gagné de championnat ici à Manchester United depuis huit ans. Le terrain autour du sol est sous-développé, dormant et abandonné tandis que tous les autres clubs semblent développer les installations et l’expérience des fans.

«Tous les fans de football devraient s’unir aujourd’hui derrière ce que les fans de Manchester United ont fait aujourd’hui car ce qui s’est passé il y a deux semaines était vraiment dangereux pour le football anglais.»