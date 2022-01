Les fans de Manchester United dévoilent la bannière des légendes Eric Cantona, Roy Keane et Bryan Robson rappelant aux joueurs ce qui est attendu car les inquiétudes de Marcus Rashford sont dues à plus qu’une perte de forme révélée

Manchester United est qualifié pour le quatrième tour de la FA Cup, mais ils étaient loin d’être convaincants pour y arriver.

Le club de Premier League a réussi une victoire 1-0 sur Aston Villa, cependant, les hommes de Steven Gerrard ont eu beaucoup d’occasions de marquer et ont peut-être été malmenés lorsque le but de Danny Ings en deuxième mi-temps a été refusé à la suite d’un long contrôle VAR.

La première tête de Scott McTominay s’est avérée gagnante

.

Mais l’équipe de Ralf Rangnick n’était pas à moitié faite pour transpirer

Il semble que les hommes de Ralf Rangnick n’aient pas reçu le message envoyé par les fans d’Old Trafford leur rappelant ce qu’on attend d’eux.

Alors que les deux équipes entraient sur le terrain, une bannière avec les légendes du club Eric Cantona, Roy Keane et Bryan Robson sous-titrée « Standards » a été affichée suggérant que les attentes à Old Trafford avaient chuté ces derniers temps.

.

Cependant, les joueurs peu convaincants de Man United n’ont pas semblé recevoir le mémo

Et malgré la victoire, ils n’ont pas été à la hauteur de ce que les fans auraient voulu qu’ils voient, Marcus Rashford particulièrement en difficulté dans le match.

Et le fan de United, John, pense qu’il est temps que Man United envisage de vendre son ancien Boy Wonder.

« Je pense que nous ne sommes pas meilleurs que lorsque Jose Mourinho était là-bas », a déclaré John sur The Sports Bar.

« Villa méritait de gagner, ils le méritaient absolument. Ils se sont créés des occasions, ils ont contourné notre milieu de terrain à maintes reprises et nous avons continué à donner le ballon.

« Marcus Rashford, parlons de ce type. S’il ne veut pas jouer ou travailler pour l’équipe, vendez-le et sortez-le du club parce que son attitude pue.

Rashford a subi l’opération à l’épaule dont il avait besoin, mais n’est plus que l’ombre de lui-même depuis

Ally McCoist n’est pas allé jusqu’à dire que vendre Rashford est une option, cependant, il y a clairement quelque chose qui ne va pas avec le langage corporel, l’engagement et les niveaux de confiance de la star anglaise, selon le spécialiste de talkSPORT.

« Je dis depuis quatre semaines qu’il y a quelque chose qui ne va pas chez Marcus Rashford », a déclaré McCoist à talkSPORT Breakfast. « Vous pouvez dire par son langage corporel, avec la façon dont il bouge, tout.

« Vous espérez du point de vue de United et Rashford que c’est une perte de forme. Une perte de forme est acceptable parce que cela arrive mais on dirait que c’est plus que ça.

« Son langage corporel est complètement faux, il n’a plus l’air aussi intéressé qu’avant. Il n’a pas l’air aussi engagé, il n’a certainement pas l’air aussi confiant et plein de talent.

GETTY

Rashford n’a que trois buts en 15 apparitions toute la saison

«Je ne serais pas trop inquiet car cela reviendra, mais cela doit revenir le plus tôt possible.

« Marcus Rashford est au stade où il doit s’asseoir avec le manager ou le manager doit l’asseoir et dire » que se passe-t-il ? Que se passe-t-il?’

« Cela me semble plus qu’une perte de forme. Il a l’air de ne pas vouloir être là, c’est peut-être un peu fort, mais il y a définitivement quelque chose qui ne va pas là-bas.

Cependant, Rangnick dit qu’il ne pense pas qu’il y ait de problèmes sous-jacents avec son joueur.

Il a déclaré à talkSPORT après le match: « Non, je ne pense pas qu’il y ait de problèmes, mais oui, bien sûr, il aimerait marquer des buts.

« Je pensais qu’au cours des 10-15 dernières minutes de son jeu, il était impliqué, il pouvait jouer sur les ailes aussi bien que Mason [Greenwood] côté et au cours des 10 dernières minutes, j’ai décidé de le remplacer par Anthony Elanga, ce qui, je pense, était la bonne décision. Anthony a montré avec son rythme qu’il peut être une menace.

