Les fans de Manchester United envisagent une victoire «im méritée» contre Villareal – Man United News And Transfer News

Certains fans de Manchester United ont appelé à de meilleures performances après la victoire serrée contre Villareal.

L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer avait désespérément besoin des trois points après avoir été stupéfaite par les Young Boys lors du premier affrontement de la phase de groupes de la Ligue des champions.

La position du légendaire Norvégien est actuellement également menacée après un début de saison loin d’être idéal.

Lorsque Villareal a ouvert le score, les fans de United ont naturellement été choqués par la mauvaise performance de leur équipe.

Heureusement, les hommes de Solskjaer ont renversé la vapeur grâce à un but merveilleux d’Alex Telles et à un vainqueur tardif de Cristiano Ronaldo, mais les supporters n’ont pas pu surmonter les mauvaises performances jusqu’à présent.

Utd a de nouveau été sauvé par De Gea et sauvé par des moments individuels. C’est bien de revenir en arrière en continu, mais Utd doit être proactif plutôt que réactif. Je suis ravi de la victoire mais je ne peux pas oublier les 70 premières minutes

Grosse victoire pour #MUFC surtout quand ils n’ont pas bien joué pour de gros morceaux du jeu et que Villarreal méritait au moins un point. Les sous-marins ont bien fonctionné. Un autre bon impact de Lingard sur le banc; clé dans le vainqueur de Ronaldo. #MUNVIL

Pas étonnant que Solskjaer ait eu l’air de s’en tirer avec un alors qu’il célébrait. Il a fait. Villarreal devrait être déçu de ne pas avoir gagné, et encore moins perdu. #mufc renfloué par un moment d’éclat et deux joueurs de classe mondiale à chaque extrémité. Les présentations de Lingard et Fred ont fonctionné.

– Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) 29 septembre 2021