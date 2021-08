Les fans de Manchester United ne verront pas de décisions de hors-jeu controversées la saison prochaine – Man United News And Transfer News

in

L’arbitre assistant vidéo (VAR) change à nouveau dans le but de rétablir la clarté sur les sanctions controversées et les décisions de hors-jeu.

En juin, The Peoples Person a annoncé qu’il y aurait des changements dans VAR avant la nouvelle saison et ces changements sont devenus clairs.

Le système a été introduit il y a deux saisons et a subi d’innombrables changements dans son fonctionnement, beaucoup étant encore contrariés et agacés par certaines des décisions controversées prises.

Selon l’Express, d’énormes changements se produiront pour essayer de réduire les erreurs de pénalité au cours de la nouvelle saison.

Les attaquants ne pourront plus gagner de pénalités en trébuchant sur les jambes de fuite, ce qui pour de nombreux fans à travers le pays était considéré comme une décision injuste.

En plus de cela, les hors-jeu étroits, y compris les «hors-jeu des ongles» et les «hors-jeu des aisselles» ne seront pas donnés car VAR abandonnera les lignes croisées au pixel près qui ont été utilisées lors des Championnats d’Europe.

Mike Riley, qui est actuellement directeur général de Professional Game Match Officials Limited, est actuellement en tournée dans les clubs de Premier League pour parler des nouvelles règles qui ont été mises en place.

Selon le site officiel de Man United, Riley a parlé aux médias, clarifiant les erreurs controversées de la saison dernière.

Il a déclaré: “Fondamentalement, nous voulons que l’approche soit celle qui permette le mieux aux joueurs de sortir et de s’exprimer, permette aux matchs de Premier League de se dérouler et signifie que l’équipe arbitrale, à la fois en tant qu’arbitre et en tant que VAR, n’intervient pas pour les infractions mineures.

«Créons un jeu fluide, où le seuil est légèrement plus élevé qu’il ne l’était la saison dernière.

« Sur le hors-jeu marginal, nous avons maintenant effectivement réintroduit le bénéfice du doute pour le joueur attaquant.

« Lorsque nous avons une décision de hors-jeu très proche, nous continuons à suivre le même processus que nous avons suivi la saison dernière avec les lignes à un pixel ; nous mettrons ensuite les lignes de diffusion les plus épaisses et, lorsqu’elles se chevauchent, ces situations seront désormais considérées comme positives. “

Maintenant que cela a été confirmé, les fans espèrent que les arbitres élimineront du jeu les buts controversés et espèrent que le football se dirigera vers un avenir plus fluide qu’avant la VAR.