Les fans de Manchester United ont dit quand s’attendre à détenir des actions avec droit de vote – News 24

Les fans de Manchester United seront heureux d’apprendre qu’il semble y avoir quelques progrès mineurs dans leur tentative d’avoir une plus grande voix au club.

La famille Glazer a fait de nombreuses promesses après le chaos de la Super League européenne et ils ne les ont pas encore tenues, mais il semble y avoir un pas dans la bonne direction.

Selon Sky Sports, United s’est rapproché d’un nouveau programme de partage des fans, avec le club et le Manchester United Supporters Trust (MUST) à un stade avancé des pourparlers.

Les plans actuels sont que les nouvelles actions aient les mêmes droits de vote que les actions détenues par la famille Glazer, ce qui est «plus fort» que le type actuel d’actions détenues par les investisseurs.

On pense que la valeur totale des actions serait d’environ 7,4 millions de livres sterling, bien que cela puisse encore changer, puis en fonction de la demande des fans, davantage d’actions pourraient être mises à disposition.

Les détails ne devraient pas être finalisés avant la fin de l’année et un nouveau conseil consultatif des fans, qui n’a pas encore été lancé, sera également consulté sur les plans.

Un porte-parole de United a déclaré lundi: « Nous sommes en pourparlers avancés avec MUST au sujet d’un programme de partage des fans qui ouvrirait la voie aux fans pour construire, au fil du temps, une participation significative dans Manchester United.

« Cela donnerait aux fans une voix collective forte au sein de notre structure de propriété et aiderait à cimenter un nouvel esprit de partenariat à long terme entre les fans et le club.

« Des complexités juridiques et réglementaires importantes sont en cours de résolution, en collaboration avec MUST et des conseillers experts. »

Un porte-parole de MUST a déclaré: « DOIT continuer à être en pourparlers avec le MUFC au sujet de la création d’un régime d’actionnariat pour les partisans.

« Aucun accord n’a encore été conclu, et dans le cas où nous le ferions, il sera soumis à un vote de nos membres et à une consultation plus large avec la base de fans de United. »

Jusqu’à ce que la nouvelle devienne officielle et que les fans puissent posséder une plus grande partie du club, il est peu probable que les supporters de United se sentent heureux ou que les Glazers aient tenu leurs promesses.