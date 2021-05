Les fans de Manchester United prennent d’assaut Old Trafford

05/02/2021 à 16:38 CEST

Manchester United traverse sa pire crise sociale ces derniers temps. La Super League a exploité les sentiments les plus radicaux des fans avec leurs clubs. Ils ne se touchent pas. Cela lui a été révélé par un groupe de fans des “ Red Devils ”, qui se sont faufilés à Old Trafford pour protester contre les propriétaires du club: les vitriers.

Les événements se sont produits quelques heures avant le match que United doit affronter avec Liverpool dans le fief des démons rouges. Pour le moment, le jeu est dans les airs et pourrait être suspendu. Ils ont lancé des fusées éclairantes contre la boîte.

D’autres sources britanniques rapportent qu’il y a des fans bloquant la sortie des joueurs dans l’hôtel de concentration.

Pour le moment, l’équipe ne peut pas se rendre à Old Trafford. Nous élargirons les informations lorsque la Premier League décidera si le match contre Liverpool est joué ou non. City pourrait être champion si United ne gagne pas. Plus de carburant pour le feu.