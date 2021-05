Les fans de Manchester United qui ont pris d’assaut Old Trafford sont des “ idiots ” et ont “ perdu le terrain moral ” contre des Glazers impopulaires

Les fans de Manchester United qui ont pris d’assaut Old Trafford dimanche ont été accusés d’avoir souillé le nom du club.

La question de savoir si l’affrontement des Red Devils à domicile contre Liverpool aurait lieu a été mise en doute après que des centaines de personnes aient réussi à se frayer un chemin sur le terrain vers 14h20.

Un certain nombre de fans ont protesté devant Old Trafford pour commencer

Mais certains ont réussi à entrer dans le stade

Les propriétaires de Man United, la famille Glazer, sont impopulaires parmi les fans depuis qu’ils ont acheté le club pour la première fois en 2005.

Mais les tensions entre les fans et les hauts dirigeants du club ont atteint un point d’ébullition après les tentatives du club de former une Super League européenne séparatiste.

Un certain nombre de fans ont fait irruption dans le terrain d’entraînement du club le mois dernier pour exprimer leur indignation et dimanche, certains fans ont réussi à pénétrer dans le terrain du club, malgré les barrières qui tentaient de les arrêter.

Pendant ce temps, d’autres fans ont protesté devant les hôtels dans lesquels les deux parties séjournaient, ce qui a inévitablement retardé l’heure du coup d’envoi. On ne sait pas quand le match commencera ou s’il sera reporté à ce stade.

Ces dernières manifestations montrent clairement à quel point les fans de Man United sont mécontents de la famille Glazer, mais Perry Groves de talkSPORT a condamné les actions des “ soi-disant fans ”.

Groves a ajouté que des arrestations devaient être effectuées et que ces manifestations signifiaient que les fans ne pouvaient plus faire valoir la moralité des propriétaires.

Il a déclaré: «Ces soi-disant fans vont à l’hôtel, l’entourent et vont au bus de l’équipe pour empêcher les joueurs de sortir… tous les joueurs comprendront pourquoi ils protestent et ressentiront ce qu’ils ressentent.

«Il y a des gens qui se sont joints à cette manifestation qui ne sont d’ailleurs pas des fans de football.

Groves a condamné l’action des fans qui se sont frayés un chemin dans le sol

Les manifestations ont retardé l’heure du coup d’envoi

«C’est prévu sans l’ombre d’un doute. Qu’il s’agisse d’un petit groupe et qu’il a grandi et grandi au fur et à mesure que le mot est sorti. Un lot entrera par effraction dans le stade, l’autre sortira à l’hôtel.

«Je comprends que les émotions sont vives, certains de ces manifestants ne sont pas des fans de football, ils ont juste pris le train en marche.

«Les manifestations contre l’ESL où tous les fans à travers le pays se sont réunis et ont dit à juste titre ‘vous ne faites pas cela à notre football’ et vous prenez la hauteur morale, mais lorsque vous vous comportez comme cela, vous avez perdu votre niveau moral. complètement.

«Je ne suis pas un fan de Man United mais je regarde ces photos en pensant qu’ils sont tous idiots, vous souillez le nom de Manchester United, le club que vous dites aimer dans votre cœur.

«Cela affectera les joueurs, Ole Gunnar Solskjaer, cela ne servira à rien. La seule bonne chose est que cela est sur CCTV, donc il y aura des arrestations de la part de la police et ils devraient être arrêtés et inculpés.