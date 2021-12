Les fans de Manchester United réagissent à la performance de Scott McTominay contre Burnley – Man United News And Transfer News

La star de Manchester United, Scott McTominay, a impressionné les fans avec sa performance d’action totale contre Burnley à Old Trafford.

Le milieu de terrain tenace a mérité à juste titre le titre d’homme du match alors que les hommes de Ralf Rangnick ont ​​perdu 3-1.

Scott McTominay était de loin le meilleur joueur sur le terrain ce soir. Avait le contrôle de la zone du milieu de terrain par lui-même. Les mentions notables à Sancho et à Shaw étaient très bonnes. – Manchester United (@UTDWorldwide) 30 décembre 2021

Certainement pas une performance convaincante ce soir, mais toujours des points positifs à en retirer. Scott McTominay était mon MOTM. – Ryan. 🔰 (@Vintage_Utd) 30 décembre 2021

Belle performance de Scott McTominay ce soir. #mufc pic.twitter.com/dqSfUzFKZ2 – UtdFaithfuls (@UtdFaithfuls) 30 décembre 2021

J’adore ça de Scott McTominay Certainement mon homme du match aujourd’hui ! pic.twitter.com/v7H2VMvcHd – Aidan Walsh (@AidanWalshMUFC) 30 décembre 2021

Scott McTominay en première mi-temps pour Manchester United contre Burnley : ◉ La plupart des participations au dernier tiers (4)

La plupart des tirs cadrés (2)

◉= Plus de passes dans le dernier tiers (9)

◉= Plus de duels gagnés (4)

◉= Le plus de fautes gagnées (4) Joueur hors pair. pic.twitter.com/ASLlcffJNu – Squawka Football (@Squawka) 30 décembre 2021

Scott McTominay a été superbe ce soir. En a marqué un, en a fait un autre, sprinté, poursuivi, bien utilisé le ballon, brisé en défis. Meilleure performance. – Rob Dawson (@RobDawsonESPN) 30 décembre 2021

McTominay, apparemment libéré des chaînes de la position de milieu de terrain défensif, a fait une émeute, saisissant même un but et inspirant l’effort de Cristiano Ronaldo.

Le tir à bout portant de l’Écossais s’est écrasé du poteau dans les pieds de Ronaldo qui ne s’est pas trompé mais est rentré chez lui.

McTominay a joué aux côtés de Nemanja Matic au milieu de terrain et a clairement eu plus de liberté de se déplacer et de liberté pour s’exprimer.

Le diplômé de l’académie s’occupait toujours de ses tâches défensives avec diligence, mais il a pleinement utilisé les responsabilités supplémentaires pour aller de l’avant.

Fait intéressant, Fred, qui est souvent critiqué pour ses performances au milieu de terrain défensif, a également joué un rôle plus large.

Cela montre qu’aucun des deux joueurs n’est un véritable milieu de terrain et que les deux apprécient les rôles box-to-box que Rangnick leur a confiés.

Il est probable que la paire sera toujours placée au milieu de terrain à côté de l’autre à l’avenir par nécessité, mais le patron allemand espère qu’il n’aura pas à le faire longtemps avec la fenêtre de transfert de janvier qui devrait s’ouvrir.