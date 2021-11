Les fans de Manchester United réagissent après que Jesse Lingard ait partagé le message de West Ham United – News 24

Jesse Lingard a partagé une publication de West Ham United sur Instagram après que des rapports indiquent qu’il est plus proche d’une sortie de Manchester United.

Avec le reste de la saison restant sur son contrat actuel, il semble que le joueur de 28 ans quittera bientôt le club, certains rapports affirmant qu’il pourrait partir pour 10 millions de livres sterling en janvier ou gratuitement en été, comme l’a rapporté La personne du peuple hier.

Le diplômé de l’académie a été un excellent joueur pour le club, se présentant régulièrement dans des matchs importants jusqu’à sa baisse de forme la saison dernière, ce qui a entraîné un transfert de prêt aux Hammers.

Maintenant, le club londonien semble susceptible d’être le prochain club permanent de Lingard alors qu’il cherche à passer après un temps de jeu très limité cette saison.

C’est une situation qui déconcerte certains fans de United après sa forme sensationnelle en prêt et au début de cette campagne.

L’Anglais a maintenant partagé une publication sur sa page Instagram de sa célébration de but emblématique dans un maillot de West Ham.

Ce n’est sûrement pas une coïncidence après que de nombreux médias ont affirmé que les pourparlers contractuels entre United et le joueur se sont effondrés.

Cela ne peut qu’ajouter à la spéculation selon laquelle ce sont les derniers mois de Lingard au club.

Après avoir partagé le message lié à West Ham à son histoire, sur son profil, les fans de United ont réagi sur les réseaux sociaux.

Certains fans ont montré leur déception après la façon dont il a été traité cette saison et d’autres sont déçus de la façon dont Lingard gère la situation.

Ridicule, il n’a pas figuré plus compte tenu de la mauvaise forme de la première équipe et du fait qu’il avait l’air vif et qu’il a marqué deux très bons buts en début de saison contre Newcastle et West Ham.

– Jonathan rose (@Coldmuck) 19 novembre 2021