Les fans de Manchester United saluent le brillant affichage de Jude Bellingham – News 24

À en juger par son rythme de progression actuel, Manchester United pourrait déjà gâcher le jour où il a permis à un jeune Jude Bellingham de lui glisser entre les doigts.

Les Red Devils étaient si désireux de piéger le prodige de l’époque de Birmingham City qu’ils ont même demandé au légendaire Sir Alex Ferguson de diriger le comité d’accueil de Carrington.

Malgré la présence du formidable Écossais pour dérouler le tapis rouge, Bellingham a plutôt choisi de poursuivre son développement via la route de plus en plus populaire du Borussia Dortmund en Allemagne.

Le joueur de 18 ans a eu un impact impressionnant lors de sa première saison complète de Bundesliga, contribuant à 8 buts lors de ses 46 apparitions.

Et il a déjà clairement indiqué qu’il avait fait passer son jeu au niveau supérieur cette saison, avec 3 passes décisives et 1 but lors de ses 5 premières apparitions en club.

Ses excellentes performances en Allemagne l’ont vu entrer dans l’équipe anglaise de Gareth Southgate, où il s’impose déjà comme une future superstar potentielle.

Le milieu de terrain longiligne a été excellent lors de la victoire 4-0 de la nuit dernière sur Andorre, alliant courage et flair pour offrir un milieu de terrain très assuré et complet.

Sa performance impressionnante n’est pas passée inaperçue sur les réseaux sociaux, les fans de United réclamant que le jeune Brummie excitant vienne à Old Trafford.

« Quel joueur ! Vous, Monsieur, allez avoir une carrière longue, réussie et distinguée… s’il vous plaît, venez à Man Utd lorsque vous aurez terminé en Allemagne ! Vous avez même demandé à Sir Alex de vous faire une visite personnelle, c’est ce que nous pensons de vous à Man Utd!’

Quel joueur !

Vous, Monsieur, allez avoir une carrière longue, réussie et distinguée… s’il vous plaît, venez à Man Utd quand vous aurez terminé en Allemagne !

– STACKY (@DJ_STACKY) 6 septembre 2021

« Bienvenue au Théâtre des Rêves, mon diamant !

– Richie Red (@robinvanpolar) 5 septembre 2021

« Rejoignez Sancho l’été prochain, mon frère ! »

– Tatenda Lwanda🇿🇼 (@lwandatatenda) 6 septembre 2021

Cependant, l’homme anglais a récemment prolongé son contrat à Dortmund jusqu’en 2025, de sorte que son armée croissante d’admirateurs devrait s’attendre à une attente à la Sancho avant que leurs rêves ne se réalisent.