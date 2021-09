Les fans de Manchester United sont invités à ne pas réagir de manière excessive à la sortie de la Coupe Carabao alors que les tendances #OleOut

in

Les fans de Manchester United ne devraient pas se sentir trop lésés par leur sortie de la Coupe Carabao, car le club se concentrera sur de plus gros trophées cette saison.

C’est selon les hôtes de talkSPORT Alan Brazil et Ray Parlour, après que les espoirs des Red Devils de mettre fin à leur disette de quatre ans aient été un autre coup dur.

Les hommes de Solskjaer étaient impuissants à empêcher la défaite à Old Trafford

United n’a pas réussi à égaliser contre les Hammers

United a été éliminé de la Coupe de la Ligue par West Ham mercredi soir, alors que les Hammers prenaient leur revanche après leur défaite controversée en Premier League contre les Red Devils.

Manuel Lanzini a frappé tôt et l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer n’a pas pu trouver d’égalisation, ce qui a entraîné une pression accrue sur le Norvégien et d’autres questions posées sur ses références pour le poste à accomplir.

Cependant, l’hôte de talkSPORT Breakfast et ancien attaquant du Brésil, qui a fait 31 apparitions pour United en deux ans au club à partir de 1984, estime que son ancien club a plus de poisson à fouetter que la Coupe de la Ligue, alors qu’il tentait de réconforter les fans mécontents.

“Il a fait 11 changements”, a déclaré le Brésil du côté très changé de Solskjaer, qui ne comprenait ni les recrues estivales du club, Cristiano Ronaldo ou Raphael Varane.

« Il doit donner aux gens des jeux, et en même temps, il doit s’occuper de sa propre carrière.

parlerSPORT

Le Brésil a exhorté les fans de United à ne pas réagir de manière excessive

«Mais il doit aussi s’occuper des supporters qui ont faim de trophée.

« Je ne dis pas que la Coupe de la Ligue est la plus importante, n’est-ce pas ? Avec le plus grand respect. Si vous le mettez dans l’ordre, cela va de la Ligue des champions, de la Premier League ou de l’inverse.

« C’est ensuite la FA Cup et la Coupe de la Ligue.

Lorsqu’on lui a demandé si Solskjaer devait gagner quelque chose cette saison, le Brésil a ajouté: “S’ils terminent haut en Ligue des champions et ne terminent qu’à quelques points des vainqueurs de la Premier League, alors non.

« S’ils se qualifient en Ligue des champions et se rendent en demi-finale, alors non. Mais il y a un long chemin à parcourir.

Les fans de United n’étaient pas contents car ils ont appelé Zidane et Conte

Les chances de Solskjaer de remporter le trophée ont été considérablement réduites

Après le match, le hashtag #OleOut a fait son apparition sur Twitter avec les supporters des Red Devils sur les réseaux sociaux, qualifiant Solskjaer d’« embouteilleur en série » et appelant Zinedine Zidane et Antonio Conte à prendre en charge Old Trafford.

Ray Parlour, cependant, s’est rangé du côté de son co-hôte de Breakfast, le Brésil, et a déclaré que l’attention de United porterait sur les prix les plus importants – en particulier compte tenu de qui ils ont signé cet été.

.

La récompense de West Ham pour avoir battu Man United est un match nul au quatrième tour contre les titulaires Man City

“Je pense qu’ils verront plus grand que cela”, a ajouté la légende d’Arsenal.

« Je sais qu’ils ont eu un mauvais premier résultat en Ligue des champions, mais je m’attends toujours à ce qu’ils se qualifient.

« Ils regarderont aussi la ligue. Vous achetez Varane, Ronaldo, Sancho – trois signatures massives et ils verront plus grand.

“Vous voulez toujours rester dans les compétitions et ils seront déçus.”

