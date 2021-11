Les fans de Manelyk accusent une fraude dans « La Casa de los Famosos »

« La Maison des Célèbres » : les fans de Manelyk accusent le show de fraude | Instagram

Récemment, les fans de la influenceur Manelyk González accuse la fraude de la célèbre émission de téléréalité « La Casa de los Famosos » de Telemundo, qui s’est terminée il y a quelques jours et apparemment les téléspectateurs n’étaient pas contents.

Comme vous vous en souvenez peut-être, l’influenceur et désormais chanteur Manelyk González a réussi à atteindre la finale de l’émission de téléréalité Telemundo « La Maison des Célèbres« Où on se souviendra que certaines célébrités du show business ont participé, comme Pablo Montero, Gaby Spanic, Celia Lora et Roberto Romano, entre autres.

C’est ainsi qu’après 12 semaines de compétition les finalistes du programme étaient Alicia Machado et Mane qui sont arrivées à la deuxième place.

Cependant, les fans de l’interprète de « odiosa » ont souligné qu’il s’agissait d’une fraude de la part de Telemundo, puisqu’un favoritisme de celui qui aurait dû remporter le prix de 200 000 $ a été remarqué.

Après que le résultat des votes finaux qui ont été donnés dans une émission en direct a donné à Machado le vainqueur, comme prévu, les commentaires sur les réseaux sociaux n’ont pas cessé d’assurer que pendant son séjour dans la maison, l’ancienne Miss Univers recevait toujours l’avantage.

Certains commentaires ont même exprimé qu’il était très idiot de penser que Mane a perdu, puisque vous pouvez comparer les comptes Instagram des deux : Manelyk 13,1 millions de followers contre ceux de Machado avec 1,7, et pour être honnête si c’est une énorme différence.

En fait, il y a environ un mois, les utilisateurs racontaient précisément qu’un producteur de téléréalité donnerait un avantage à Machado et qu’ils lui donneraient la victoire, ce qu’ils ont soutenu avec la justification que Mane est présent après sa participation à « Acapulco Shore » et Machado n’étaient plus dans les médias.

Il convient de noter que tout au long de l’émission de téléréalité sur les réseaux sociaux, ils ont été durement critiqués pour le favoritisme manifeste qu’ils avaient envers l’actrice Alicia Machado et la dernière colère des fans qui les a même poussés à vouloir comploter Telemundo était le retour de Roberto Romano .

Et comme vous vous en souvenez peut-être, Romano a également participé à l’émission et a eu une relation avec Alicia, cependant, après avoir été éliminé, Machado a profité de son avantage et lui a demandé de revenir pour une nuit, ce qui a provoqué la fureur des fans des autres participants. et bien sûr ceux qui regardaient la réalité sur les réseaux sociaux.