Les fans de Marvel ne peuvent pas en avoir assez de l’entrée surprise du MCU de Deadpool avec Korg

Bien que cela ait pu être plus commercial que canon, cela n’a pas empêché les fans de l’aimer absolument. La vidéo est légitimement drôle et Deadpool et Korg forment un duo remarquablement bon. Certes, cette vidéo ne veut rien dire en ce qui concerne les plans de Marvel Studios pour Deadpool. Cela ne nous dit pas quand, ni même si, Deadpool 3 se produira de manière réelle. Cela montre cependant que Deadpool peut fonctionner dans le MCU, même si ce n’est que de manière modeste, et cela enthousiasme les gens.