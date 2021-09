Les fans de Marvel ont besoin de voir cette révélation ‘Eternals’

Maintenant que Shang-Chi et la légende des dix anneaux sont sortis en salles, nous nous préparons pour Eternals, le film MCU le plus ambitieux de Marvel de l’année. La nouvelle équipe de super-héros aurait probablement reçu encore plus d’attention de la part des fans, mais les gros spoilers de Spider-Man: No Way Home ont fait du nouveau film de Spider-Man le film de super-héros le plus discuté de l’année. Les Eternals méritent beaucoup plus de reconnaissance, car ils sont le genre de héros que les Avengers pourraient utiliser. Nous savons déjà pourquoi les Eternals n’ont pas aidé les Avengers jusqu’à présent et pourquoi ils ont dû observer l’humanité de l’ombre. Tout change avec le film à venir, et certains des Eternals pourraient finir par rejoindre les Avengers dans les futurs films croisés.

Il est même question d’un éternel particulier qui pourrait diriger les Avengers à l’avenir maintenant que Tony Stark (Robert Downey Jr.) et Steve Rogers (Chris Evans) sont hors de vue. C’est celui qui s’est proposé de manière hilarante comme leader potentiel dans la première bande-annonce. L’acteur qui le joue a déjà fourni une réponse sans spoil lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait être l’un des nouveaux visages des Avengers. Mais nous pensons connaître la vérité. Il faut se méfier, d’énormes spoilers suivent ci-dessous.

Même les Éternels se demandent qui dirigera les Avengers

La capture d’écran ci-dessus provient de la première bande-annonce. Plusieurs Éternels sont assis autour de la table, mangeant et parlant. De gauche à droite, nous avons Sprite (Lia McHugh), Ikaris (Richard Madden), Thena (Angelina Jolie), Kingo (Kumail Nanjiani), Gilgamesh (Don Lee), King’s valet (Harish Patel) et Sersi (Gemma Chan) .

C’est Sprite qui demande qui dirigera les Avengers maintenant qu’Iron Man et le capitaine Rogers sont partis. « Je pourrais les diriger », répond nonchalamment le personnage de Richard Madden. Tout le monde se met à rire dès qu’il se propose comme nouveau chef des Avengers.

La deuxième bande-annonce fournit les premières réponses à nos plus grandes questions sur la mission Eternals sur Terre. Nous découvrons qu’ils n’ont jamais été censés intervenir sur la planète à moins qu’ils n’aient à combattre les Déviants. Mais ça change. Les Éternels veulent sauver l’humanité de la menace imminente à venir à la suite de Fin du jeu.

En d’autres termes, les Eternals sortiront de l’ombre et pourraient se battre aux côtés des Avengers à l’avenir.

Ajak (Salma Hayek) et Ikaris (Richard Madden) dans la bande-annonce finale d’Eternals. Source de l’image : Marvel Studios

Les acteurs de Marvel répondent à la question du leadership des Avengers

Il y a quelques jours, nous avons vu l’acteur de Doctor Strange Benedict Cumberbatch répondre à une question sur le futur leadership des Avengers. Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait remplacer Iron Man, Cumberbatch a déclaré qu’il devait y réfléchir, laissant entendre timidement que cela pourrait être en préparation. Docteur étrange dans le multivers de la folie est l’un des films MCU Phase 4 les plus excitants, compte tenu de ce que disent les fuites. Et c’est une autre chance après Guerre d’infini et Fin du jeu pour Strange de s’imposer comme un membre éminent des Avengers.

Sans oublier que certaines des rumeurs les plus anciennes ont nommé le Sorcier Suprême comme un visage potentiel des Avengers après Fin du jeu.

Total Film – Eternals (pages) – Numéro d’octobre 2021 2/2#MarvelStudios #Eternals pic.twitter.com/28M8PK4qWp – XRealm Bishop (@CreamOrScream) 16 septembre 2021

Madden a répondu à une question similaire à celle de Total Film après cette première bande-annonce. Le magazine publiera une couverture sur le prochain film d’ensemble MCU dans l’édition d’octobre. Mais l’article a déjà fuité sur Twitter, comme vu ci-dessus.

« Je ne sais pas, dit-il. « Je sais que c’est un bon leader et un bon soldat. Si ce sont deux traits dont vous avez besoin pour diriger les Avengers, alors il les a. Mais je ne serais pas en mesure de prédire cela. Nous ne nous attendrions pas à ce que Madden gâche des secrets. L’ancienne star de Game of Thrones sait mieux que ça.

Plus tard dans la pièce, Madden plaisante en disant que les tireurs d’élite de Marvel le sortiront s’il dit quelque chose sur le retour au MCU après Eternals. Donc, même s’il savait si un Éternel pouvait diriger les Avengers, il ne révélerait pas ce secret.

C’est le point où je vais vous rappeler à propos de ces énormes spoilers Eternals que j’ai mentionné auparavant. Les voilà…

Docteur Strange (Benedict Cumberbatch) tenant une tasse de café qui se lit “Pour Fox Sake” dans la bande-annonce de No Way Home. Source de l’image : Sony et Marvel

La grande fuite de l’intrigue Eternals nous donne la vraie réponse

Dès que la deuxième bande-annonce d’Eternals est tombée, nous avons pu confirmer l’exactitude d’une fuite massive de l’intrigue d’Eternals qui était apparue plus tôt. Les bandes-annonces de Marvel devraient être déroutantes, car le studio essaie souvent de tromper les fans. Mais les scènes que nous avons vues dans ces bandes-annonces correspondent aux révélations de ce gros spoiler. Et cette fuite de complot semble fournir la réponse évidente à la question de savoir si Ikaris peut diriger les Avengers.

Oui, il est extrêmement puissant et un leader des Eternals. Il est commandant en second derrière Ajak (Salma Hayek), et nous le verrons dans le film. Mais il est aussi l’une des grandes surprises du film. Il ne sera pas aussi pur de cœur que vous le pensez. Ikaris tue Ajak, car ce dernier veut s’opposer aux Célestes, les vrais méchants du film.

Ikaris est au courant du grand plan du Céleste, tout comme Ajak. Toute l’énergie sur des planètes comme la Terre alimente un œuf céleste caché à l’intérieur de la planète, qui grandit pendant des millénaires. Lorsque le nouveau céleste sera prêt à émerger, il finira par détruire le monde entier. Ajak et la plupart des Eternals voudront arrêter ce plan, s’opposant à leurs créateurs. Ikaris combattra sa famille Eternals, aux côtés des Celestials.

En d’autres termes, Ikaris n’est pas le bon choix pour diriger les Avengers en ce moment. Pas cette variante, du moins. Et pas si cette fuite de complot Eternals est exacte. L’être surpuissant qui ne voit aucun problème à détruire la planète et la race qu’il est censé défendre ne peut pas diriger la dernière ligne de défense de la planète.

Encore une chose à propos de l’équipe des Eternals

Le même article de Total Film offre une autre raison pour laquelle Ikaris ne peut pas vraiment être un leader des Avengers. Alors que Eternals est un film d’ensemble, c’est Sersi qui pourrait être considéré comme le leader. Cela vient directement de Kevin Feige, ce n’est pas une fuite non confirmée. Si quelqu’un rejoindrait les Avengers à quelque titre que ce soit, ce serait probablement le chef d’Eternals.

Eternals sera présenté en salles le 5 novembre et il commencera à être diffusé sur Disney Plus avant la fin de l’année.