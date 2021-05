Les fans de Marvel ont commis une erreur dans les images des éternels, mais est-ce intentionnel?

Nous ne saurons pas avec certitude si la mise en scène de ce caméraman était une erreur ou non jusqu’à la sortie d’Eternals, donc une fois que vous serez assis pour regarder le film plus tard cette année, gardez un œil sur si cette personne a été effacée numériquement de la scène. ou est toujours en vue. Eternals a conclu la photographie principale en février 2020, avec des reprises et des tournages supplémentaires se déroulant en novembre de la même année et en février dernier, respectivement. Bien sûr, comme tant de films et d’émissions de télévision, il est devenu nécessaire de retarder Eternals en réponse à la pandémie COVID-19, qui devait initialement sortir le 6 novembre 2020.