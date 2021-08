Les fans de Marvel ont partagé tant de théories incroyables

Peut-être que Kro fera équipe avec Galactus. Peut-être que Kro sera le grand méchant.

Mais il semble que les Eternals se chamailleront en interne, ce qui interférera avec leur capacité à lutter contre les Deviants. Un YouTuber, Heavy Spoilers, a suggéré qu’Ikaris (Richard Madden) pourrait avoir des arrière-pensées. C’est basé sur les commentaires du producteur Nate Moore.

“C’est un peu comme être en voyage avec neuf de vos amis les plus proches pendant 7 000 ans”, a déclaré Moore à Entertainment Weekly. “En développement, nous avons plaisanté en disant que c’était comme si Tony Stark et Steve Rogers vivaient ensemble aussi longtemps. Cette amitié se transformera en ennemis, puis en ennemis, puis reviendra en amitié parce que vous avez ce lien commun. C’est comme une famille.

Et si Ikaris essayait de diviser les Éternels ? Et s’il était derrière l’attaque des Deviants sur terre ? Et s’il est mauvais ? Il y a plus sur cette théorie à 1:50 dans cette vidéo.

Pour quiconque s’attend à ce qu’Ikaris soit le chef des Éternels, il peut y avoir une chute de grâce. Il peut être un personnage plus chargé que prévu à l’origine.

Quelle serait la motivation d’Ikaris à mal tourner ? Eh bien, il semble y avoir un triangle amoureux entre Ikaris, Sersi (Gemma Chan) et Dane Whitman (Kit Harrington). C’est peut-être suffisant pour faire dérailler Ikaris.

Ou… peut-être pas. Juste une théorie convaincante. C’est ce qui rend ces pannes de remorque si amusantes. Tout est possible.