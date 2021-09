Les fans de Marvel paniqueront en voyant ce “Et si…?” divulgacher

Quand Marvel a annoncé le Et si…? anthologie il y a quelques années, je l’ai immédiatement ajouté au bas de la pile MCU Phase 4. Il avait une prémisse intéressante, oui. Et qu’est-ce qui se passerait si…? raconterait des histoires MCU familières, mais avec des rebondissements et des fins uniques. Beaucoup des mêmes acteurs exprimeraient des versions animées de nos héros bien-aimés, mais Et si… ? les épisodes semblaient être des histoires autonomes qui n’auraient aucun impact sur le scénario du MCU. Mais ensuite, il y a quelques semaines, quelque chose d’étonnant s’est produit. La finale de Loki a déclenché le multivers.

J’ai dit à l’époque que le dernier épisode de Loki faisait Et si… ? la chose la plus excitante à regarder dans le MCU. Tout d’un coup, les choses étaient claires. Et qu’est-ce qui se passerait si…? nous montrera des mondes différents du multivers. Puis Marvel a tout confirmé – le Et si…? les histoires se déroulent dans le multivers MCU. Les personnages animés pourraient un jour interagir avec les variantes en direct des films et des émissions de télévision. Si cela ne suffit pas, alors le détail suivant devrait faire le What If…? encore mieux pour les fans de Marvel.

Même s’il y a un objectif plus important pour le Et si…? Série télévisée, les épisodes semblent encore incomplets. C’est parce qu’il n’y a pas de scénario global pour lier les choses ensemble. Nous passons d’un univers à l’autre pour explorer les choses qui ont mal tourné. La seule chose qui reste la même est Uatu The Watcher (Jeffrey Wright).

Et qu’est-ce qui se passerait si…? a sa propre histoire

Comme l’observe The Watcher dans chaque Et si… ? versement, c’est la plus petite des actions qui pourraient tracer une voie différente pour les variantes de nos Avengers bien-aimés. Et qu’est-ce qui se passerait si…? l’épisode 4 en est le meilleur exemple. L’épisode Strange est de loin le meilleur de la série à ce jour. En plus de cela, cela pourrait avoir des implications énormes pour le MCU à l’avenir, y compris dans Doctor Strange dans le multivers de la folie. Mais comment est-il lié à d’autres Et si… ? épisodes ?

Nous devons encore comprendre ce mystère. Mais nous nous rapprochons au moins beaucoup plus près. Il y a une histoire globale pour Et si… ?, et ce n’est pas juste une autre rumeur MCU. Et qu’est-ce qui se passerait si…? Le chef décorateur Paul Lasaine a tout confirmé à Murphy’s Multiverse :

De toute évidence, comme il s’agit d’une série d’anthologies, chaque épisode est autonome. Mais il y a une histoire globale qui deviendra plus… [pause] ..sans donner de spoils, vous verrez qu’il y a une grande histoire en cours.

C’est un passionnant Et si… ? divulgacher. Là encore, Marvel a insolemment laissé entendre que certains des personnages que nous voyons dans tous ces épisodes pourraient interagir les uns avec les autres. N’oublions pas que Marvel a déjà confirmé What If…? saison 2. Faire interagir tous ces différents personnages améliorera d’une manière ou d’une autre le Et si…? vivre.

Hélas, Lasaine n’a pas révélé comment ces histoires distinctes se connectent, nous devrons donc attendre plus d’indices de The Watcher. Espérons que le prochain Et si… ? épisode fournira quelques indices sur le plus grand scénario. L’épisode 5 sera diffusé sur Disney Plus mercredi, apportant les variantes zombies des Avengers.