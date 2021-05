Les fans de Marvel sont en effervescence ⋆ .

Quelques heures après que Sony ait taquiné sa prochaine suite de «Venom», les publications de la première bande-annonce de «Venom: Let There Be Carnage» ont été vues par 1,5 million de vues sur YouTube lundi.

«Venom» a été un succès surprise au box-office en 2018, se classant n ° 7 parmi les meilleurs grossistes de l’année, avec 856 millions de dollars dans le monde malgré une réaction généralement négative de la part des critiques: seulement 29% positifs sur Rotten Tomatoes. (Mais que savent-ils? Le score d’audience est de 81%.)

La bande-annonce de lundi «Let There Be Carnage» se penche sur les aspects comiques du personnage d’horreur Venom, un symbiote extraterrestre vivant dans un équilibre précaire avec son hôte humain, Eddie Brock. Le symbiote a commencé comme un formidable antagoniste de Spider-Man dans les bandes dessinées Marvel avant de devenir lentement un anti-héros au fil des ans; ce processus est considérablement accéléré dans le premier film.

Venom et Brock sont tous deux joués par Tom Hardy, nominé aux Oscars, qui a également le crédit de l’histoire et est un producteur de la suite. Woody Harrelson joue l’ennemi juré de Venom, Carnage (un symbiote extraterrestre rival), après être apparu brièvement dans le premier film Venom en tant que Cletus Kasady, l’hôte humain de Carnage. Naomie Harris joue Shriek, l’intérêt amoureux de Carnage pour les bandes dessinées.

Carnage dans “Venom: Let There Be Carnage”

(Sony Pictures Entertainment)

La nouvelle bande-annonce manque de détails sur l’intrigue, mais semble montrer le tueur en série condamné Kasady non seulement survivant à une exécution par injection mortelle, mais émergeant comme le symbiote le moins préféré de Venom. Nous voyons également le personnage de Harris traverser certaines choses dans sa cellule, affichant apparemment les pouvoirs sonores de Shriek.

À 2 minutes et demie, l’aperçu dépeint principalement la trêve difficile à laquelle Eddie est arrivé avec Venom: les tentacules du symbiote lançant le petit-déjeuner ensemble – littéralement – alors que sa voix monstrueuse chante «Let’s Call the Whole Thing Off» de George et Ira Gershwin.

Un panneau dans leur appartement établit la règle apparemment solitaire (“PAS DE PERSONNES MANGER”), tandis qu’Eddie se bat avec Venom pour faire respecter cela. Il y a aussi au moins un œuf de Pâques: un personnage lit une édition du journal Daily Bugle qui correspond au format de son apparition dans les précédents films «Spider-Man» réalisés par Sam Raimi.

«Venom: Let There Be Carnage» est le troisième effort de réalisateur d’Andy Serkis, que les cinéphiles connaissent comme l’un des principaux acteurs de capture de performances du cinéma (Gollum dans les films «Lord of the Rings» de Peter Jackson, le singe de titre dans «King Kong» et César, le protagoniste de la récente trilogie «Planète des singes»).

«Let There Be Carnage» est la prochaine entrée dans l’univers Sony Pictures des personnages Marvel (SPUMC) dans le cadre de la relation amour-haine apparente du studio avec Marvel Entertainment. Sony conserve les droits sur le personnage peut-être le plus célèbre de Marvel, Spider-Man, et a conclu des accords ténus avec Marvel Studios pour coproduire des films intégrant le héros dans l’univers cinématographique Marvel.

Les films qui en ont résulté jusqu’à présent («Captain America: Civil War», «Spider-Man: Homecoming», «Avengers: Infinity War», «Avengers: Endgame» et «Spider-Man: loin de chez soi») ont rapporté plus de 8 $ milliards dans le monde, avec deux autres entrées dans le cadre de l’accord actuel.

Le premier de ces deux, “Spider-Man: No Way Home”, est en production maintenant et pourrait faire du Multiverse introduit dans le canon à succès de Sony “Spider-Man: Into the Spider-Verse” pour le MCU.

Les membres de la distribution annoncés incluent de nombreux acteurs des précédents films «Spider-Man», ouvrant la porte à des croisements avec le MCU avec des personnages de la franchise en plein essor «Venom».

Ces films incluent le prochain «Morbius» (avec Jared Leto comme méchant vampirique) et la franchise animée «Spider-Verse» (avec sa suite prévue pour une sortie en 2022).

De nombreux autres films sont répertoriés comme «en développement» pour SPUMC, y compris un possible film croisé réunissant un certain nombre de méchants «Spider» connus dans les bandes dessinées sous le nom de «Sinister Six».

“Venom: Let There Be Carnage” est prévu pour le 24 septembre, “uniquement dans les salles de cinéma.”

Voici ce que les fans disent de la nouvelle bande-annonce.

window.fbAsyncInit = function() { FB.init({

appId : '134435029966155',

xfbml : true, version : 'v2.9' }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));