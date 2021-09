Les fans de MCU devraient consulter l’application de bandes dessinées totalement remaniée de Marvel

Shang-Chi et la légende des dix anneaux sont sortis en salles vendredi dernier. Le film a présenté aux fans de Marvel l’un de ses personnages les plus obscurs, créé au début des années 70. Dans les années à venir, Marvel creusera toujours plus profondément dans ses bandes dessinées pour trouver plus de héros à apporter au petit et au grand écran. De nombreux fans n’hésiteront pas à attendre que ces adaptations arrivent. Pour tous les autres, l’application Marvel Comics – Marvel Unlimited – est un outil inestimable. Et cette semaine, Marvel a totalement repensé l’application.

Marvel Unlimited ajoute Infinity Comics

Marvel Unlimited est un service d’abonnement qui offre aux membres un accès à plus de 29 000 numéros numériques de bandes dessinées Marvel. D’Iron Man à Black Panther en passant par les X-Men, le gang est là. Cela n’a pas changé dans la nouvelle version de l’application, mais il y a quelques nouveaux ajouts intrigants. La première est une ligne de bandes dessinées verticales qui sera exclusive à l’application. “Infinity Comics” présentera de nouvelles histoires dans la continuité de l’univers de la bande dessinée de Marvel de certains des meilleurs créateurs de l’éditeur.

Il y a déjà 27 Infinity Comics disponibles sur l’application Marvel Unlimited. Vous pouvez en fait goûter au premier numéro de X-Men Unlimited de Jonathan Hickman ici. D’ici la fin de l’année, Marvel prévoit d’avoir publié plus de 100 numéros Infinity Comics dans l’application.

Tout le reste étant ajouté à l’application

Infinity Comics est peut-être le point culminant, mais ils ne sont aussi que la pointe de l’iceberg. Lorsque vous ouvrez l’application, vous pouvez choisir vos héros préférés dans une grande liste et créer des listes à tirer personnelles. Vous pouvez également enregistrer des numéros spécifiques, des séries entières ou même des guides de lecture dans votre bibliothèque. Marvel a également rendu l’application plus intelligente, ce qui signifie que les recommandations personnalisées devraient s’améliorer.

Le changement le plus bienvenu est peut-être le plus simple : Marvel ne limite plus le nombre de bandes dessinées que vous pouvez télécharger pour une lecture hors ligne. Tant que vous disposez de suffisamment d’espace de stockage sur votre appareil, vous pouvez télécharger autant de bandes dessinées que vous le souhaitez depuis Marvel Unlimited.

D’autres changements incluent la possibilité de synchroniser votre compte sur plusieurs appareils pour reprendre facilement là où vous vous êtes arrêté, et la possibilité de gagner encore plus de points Marvel Insider pour débloquer des avantages intéressants.

Les abonnements Marvel Unlimited coûtent 10 $ par mois ou 69 $ par an. Vous pouvez également vous inscrire à l’abonnement Annuel Plus pour 99 $ par an pour obtenir des avantages supplémentaires, tels qu’un kit d’adhésion.