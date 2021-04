Les fans de Meghan et Harry «hurlent» Kate et William ont copié les scènes de plage des Sussex | Royal | Nouvelles

Kate Middleton et le prince William partagent une vidéo d’anniversaire

Kate et William ont ravi les fans royaux en partageant cette semaine un aperçu rare de leur vie de famille sur les réseaux sociaux. Pour honorer leur dixième anniversaire de mariage, le couple a publié une vidéo d’eux-mêmes jouant avec leurs trois enfants, le prince George, sept ans, la princesse Charlotte, cinq ans et le prince Louis, trois ans. On voit la famille de cinq personnes courir autour d’une plage, griller des guimauves sur un petit feu et se pourchasser à l’extérieur.

Les observateurs royaux ont félicité avec enthousiasme le couple pour avoir partagé un portrait aussi intime de leur vie loin des projecteurs, ce qui est un grand pas loin des formalités habituellement associées à la famille royale.

Plus de cinq millions de comptes ont regardé la vidéo sur Instagram, tandis que 800 000 ont regardé le clip de 40 secondes sur Twitter.

Le montage a fini par établir des comparaisons avec les Sussex, à qui on attribue également une rupture avec les formalités de la vie royale, notamment depuis leur départ du cabinet l’année dernière.

Un fan royal a regardé la vidéo de la famille de Kate et William, et a affirmé que les partisans de Meghan et Harry “crieront que les Cambridges copient les scènes sur la plage”.

Il s’agit d’une référence au moment où le duc et la duchesse de Sussex ont partagé un instantané de leur nouvelle vie en Californie en mars, lors de leur entretien avec Oprah Winfrey.

Kate Middleton avec son plus jeune prince Louis, Meghan Markle avec Archie (Image: Instagram @kensingtonroyal / Harpo Productions / CBS)

Des images à domicile ont montré que Meghan marchait sur une plage avec son fils Archie, âgé de 23 mois, devant elle avant de courir vers la personne qui filme, supposée être Harry, et de grimper entre leurs jambes.

On ne sait pas quand cette vidéo a été filmée, mais au cours de l’interview, le couple a souligné à quel point ils appréciaient la liberté de vie en dehors de la famille royale.

Oprah a demandé à Harry: “Qu’est-ce qui vous enchante maintenant dans votre expérience quotidienne?”

Il a répondu: «Pour avoir un espace extérieur où je peux me promener avec Archie, et nous pouvons faire des promenades en famille et nous pouvons faire des randonnées – nous irons à la plage, qui est si proche – tout cela les choses sont juste… »

Il a ensuite ajouté: «Le point culminant pour moi est de le coller à l’arrière du vélo dans son petit siège bébé et de l’emmener faire ces balades à vélo, ce que je n’ai jamais pu faire quand j’étais jeune.

On pense déjà que Kate et William ont fait une fouille subtile à ce commentaire particulier de Harry, alors qu’ils célébraient l’anniversaire de Louis la semaine dernière en publiant une photo de lui assis sur un vélo, souriant, tant de gens ont commencé à comparer les deux vidéos comme bien.

LIRE LA SUITE: La fureur de William avec Kate signifiait que “ l’annonce de mariage a été reportée ”

Kate emmène Louis à la plage, tandis que George regarde pensivement la mer (Image: Instagram @kensingtonroyal)

Archie vu courir entre les jambes d’Harry pendant leur vidéo de famille (Image: Harpo Productions / CBS)

Mais certains partisans royaux ont rejeté toute comparaison entre la vidéo d’anniversaire et le clip de la plage des Sussex.

Un compte de fans a fouillé les chaussures de Harry dans la vidéo des Sussex et a déclaré: “Au moins, William a ses chaussures et ses pieds ne sont pas juste devant les photos.”

Cependant, un autre a commenté la vidéo et a déclaré: “Si c’était Harry et Meghan, ils seraient désignés.”

Les paroles de Harry à Oprah sur le fait de profiter du plein air ont une étrange similitude avec le montage vidéo que les Cambridges ont partagé cette semaine – mais il est peu probable que le clip ait été inspiré par l’interview de la bombe des Sussex.

La vidéo des Cambridges a été filmée l’automne dernier et comprendrait une poignée de clichés avec leur chien de famille Lupo, décédé en novembre dernier.

Kate et William ont également publié des photos sans leurs enfants pour marquer leur anniversaire (Image: Instagram @kensingtonroyal)

Harry et Meghan ont publié cette image pour marquer leur deuxième grossesse en février (Image: Instagram @misanharriman)

Cependant, il y aura probablement un autre lien avec d’autres membres de la famille royale.

Certains fans royaux ont également affirmé que la vidéo avait été tournée à Anmer Hall, la retraite Norfolk de Cambridges, et que la scène de la plage avait été filmée à Holkham Beach.

L’un d’eux a allégué: «La même plage que Diana est allée en grandissant et la même plage sur laquelle Charles et Anne ont joué aux châteaux de sable.»

D’autres pensent que les photographies que Kate et William ont partagées cette semaine sur deux d’entre eux seulement ont été inspirées par les Sussex.

Les Cambridges ont posté des photos d’eux-mêmes, penchés l’un contre l’autre, devant des arbres d’un domaine royal – faisant potentiellement écho aux clichés sincères que les Sussex ont partagés cette année lors de l’annonce de la deuxième grossesse de Meghan.

La deuxième photo de Meghan et Harry publiée pour la Journée internationale de la femme (Image: Instagram @Misanharriman)

Cependant, ces photographies étaient en noir et blanc et montraient beaucoup plus d’intimité; dans une, Meghan est allongée sur le sol avec sa tête sur les genoux d’Harry pendant qu’il la regarde en riant.

Certains fans ont republié cette image sous les nouveaux clichés des Cambridges, avec le commentaire: “Cette photo est 1000 fois meilleure.”

Un autre a noté: “OMG, l’arbre en arrière-plan. Où ai-je déjà vu ça? #CopyPaste.”

Dans le deuxième cliché partagé en mars, seul le visage de Meghan peut être vu alors que Harry se tient derrière elle avec son visage enfoui dans son cou tandis que la duchesse câline Archie alors qu’il est assis sur sa bosse de bébé, et il y a un grand arbre en arrière-plan.

On pense que la relation de Meghan et Harry avec les Cambridges est encore incroyablement tendue, en particulier à la suite de leur entretien avec Oprah Winfrey.

Cependant, leurs représentants ont confirmé avoir envoyé un message privé à leurs beaux-parents outre-Atlantique en l’honneur de leur dixième anniversaire.