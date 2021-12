Les fans de Meghan et Harry se déchaînent contre William à propos d’un mouvement de santé mentale | Royale | Nouvelles

Des utilisateurs furieux de Twitter ont dénoncé le prince William après l’annonce d’un partenariat en matière de santé mentale entre le duc et Apple Fitness. Le futur roi s’associera à la marque de fitness dans le cadre de sa campagne #TimeToWalk, conçue pour encourager les gens à marcher plus souvent pour leur santé mentale. Annonçant le partenariat dans un communiqué de presse, Kensington Palace a déclaré : « Le prince Wiliam apparaîtra dans un épisode festif spécial de Time to Talk le lundi 6 décembre, encourageant les gens à prendre du temps et à marcher pour leur santé mentale pendant la période de Noël.

« Time to Walk est une expérience de marche audio d’Apple Fitness conçue pour encourager les gens à marcher plus souvent et à profiter des avantages mentaux et physiques de l’une des activités les plus saines. »

Il expliquait: « La promenade du prince William le mène à travers le domaine de Sandringham à Norfolk – de Sandringham House, en passant devant l’église St. Mary Magdalene et se terminant finalement à Anmer.

« Au cours de l’épisode, Son Altesse Royale parle de l’importance de rester en forme mentalement, réfléchit à un moment léger où il a été tiré hors de sa zone de confort, la valeur de l’écoute comme moyen de responsabiliser les autres et une expérience qui a conduit lui de prioriser la santé mentale.

« Le prince William choisit également trois de ses chansons préférées et explique pourquoi elles sont importantes pour lui. »

Cependant, les fans du duc et de la duchesse de Sussex n’ont pas tardé à critiquer la campagne, beaucoup reprochant au duc de Cambridge d’avoir « copié » Meghan et Harry.

Un utilisateur, Viv Oyolu, a déclaré: « Ce truc de copieur devient incontrôlable »

Un autre, Eilyb, a accepté, écrivant: « Tout ce que Harry et Meghan font kopykate et Willie fait la même chose »

D’autres utilisateurs ont reproché au Prince de manquer de « crédibilité » en matière de santé mentale.

Le duc et la duchesse de Cambridge font campagne sur la question de la santé mentale depuis des années, encourageant les gens à s’exprimer et à obtenir de l’aide lorsqu’ils en ont besoin.

Avec le prince Harry, le couple a lancé l’initiative « Têtes ensemble », qui vise à lutter contre la stigmatisation entourant la santé mentale.

Cependant, la famille royale a été confrontée à une controverse sur son approche de la santé mentale, après que la duchesse de Sussex a parlé de sa propre bataille contre la maladie mentale dans son entretien avec Oprah Winfrey plus tôt cette année.

L’interview controversée l’a vue admettre que sa santé mentale s’était tellement détériorée alors qu’elle était enceinte d’Archie qu’elle avait des pensées suicidaires.

Elle a dit à Oprah : « Écoutez, j’avais vraiment honte de le dire à l’époque et honte de devoir l’admettre à Harry en particulier, parce que je sais combien de pertes il a subies, mais je savais que si je ne le disais pas, alors Je le ferais.

«Et je ne voulais tout simplement plus être en vie.

« Et c’était une pensée constante très claire, réelle et effrayante. »

La duchesse a également affirmé que, lorsqu’elle s’était rendue chez l’une des personnes les plus haut placées de l’institution pour demander de l’aide, elle avait été refoulée.

Meghan a déclaré: «Je suis allé à l’institution et j’ai dit que je devais aller quelque part pour obtenir de l’aide.

« J’ai dit: » Je n’ai jamais ressenti ça auparavant et je dois aller quelque part « et on m’a dit que je ne pouvais pas, que ce ne serait pas bon pour l’institution. »