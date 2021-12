Les fans de Meghan et Harry suscitent la fureur alors qu’ils tentent d’annuler la critique – « Je vais dire ce que je pense » | Royale | Des nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex se sont retirés de leurs fonctions royales au début de l’année dernière. Après leur départ du cabinet, Harry, 37 ans, et Meghan, 40 ans, ont déménagé aux États-Unis où ils s’efforcent de vivre une vie «financièrement indépendante».

Ils vivent maintenant à Montecito, avec leurs deux enfants Archie, deux et Lilibet, six mois.

Après s’être retiré de leurs fonctions, le couple a participé à une interview explosive avec l’animatrice de l’émission de discussion américaine Oprah, où ils ont fait une série de déclarations sismiques sur leur temps en tant que membres de la famille royale.

Au cours de la conversation assise en mars, Meghan a déclaré qu’il y avait eu des « conversations » au sein de la famille royale sur la couleur de la peau de leur bébé.

Elle a dit : « Dans ces mois où j’étais enceinte [there were] des inquiétudes et des conversations sur la couleur de sa peau à sa naissance.

La personne qui aurait fait les commentaires n’a jamais été nommée, Meghan ajoutant: « Ce serait très dommageable pour eux. »

Le prince Harry a également déclaré qu’il « ne partagerait jamais » tous les détails de la discussion.

Il a ensuite été révélé par Oprah que la reine et le regretté duc d’Édimbourg n’étaient pas responsables des prétendus commentaires.

L’animateur de l’émission de discussion a déclaré à CBS This Morning : « Il [Harry] ne partageait pas l’identité avec moi, mais il voulait s’assurer que je sache, et si j’avais l’occasion de la partager, que ce n’était pas sa grand-mère ou son grand-père qui faisaient partie de ces conversations. »

Le chroniqueur et commentateur royal Richard Eden a commenté les allégations sur Twitter.

Le 28 décembre, dans un tweet adressé à ses 17,7 000 abonnés, il a écrit : « Je crains sincèrement que les critiques du prince Harry et #Meghan à l’encontre des membres de la famille royale ‘racistes’ sans nom n’aient accru le risque d’attaques contre la #famille royale.

« La sécurité doit être renforcée en conséquence. »

Cependant, son tweet a semblé mettre en colère les fans de Meghan et Harry – qui se désignent souvent eux-mêmes sous le nom de Sussex Squad – alors que M. Eden a confirmé que le tweet avait été signalé, mais qu’il ne serait pas réduit au silence et continuerait de parler du la royauté.

Alors qu’un jour plus tard, le 29 décembre, M. Eden a partagé une capture d’écran d’un message qu’il avait reçu de Twitter, l’informant que son tweet avait été signalé par des fans du couple résidant en Allemagne.

Le message indique que « Twitter est tenu par la loi allemande de notifier les utilisateurs qui sont signalés par des personnes d’Allemagne via le flux de signalement de la Network Enforcement Act ».

Il ajoute plus tard que le tweet susmentionné a été signalé, mais que Twitter avait découvert qu’il n’était pas sujet à suppression en vertu des règles de la chaîne de médias sociaux ou de la loi allemande.

M. Eden a sous-titré la capture d’écran avec: « Malgré les meilleurs efforts des fans du prince Harry et de #Meghan pour me faire » annuler « , je continuerai à dire ce que je pense sur les problèmes #royaux. »

Le tweet original de M. Eden avait suscité une réaction mitigée de la part des fans royaux, certains se précipitant à la défense des Sussex, tandis que d’autres semblaient être d’accord avec le point de vue du commentateur.

L’utilisateur tuppenybunch a écrit : « Je pense que tu as raison Richard, même si c’est un danger avec lequel ils vivent quotidiennement. »

Le tweet de M. Eden est arrivé au milieu de l’annonce que Scotland Yard avait été à l’origine d’une réorganisation des dispositions de sécurité de la famille royale, bien qu’il n’y ait aucune suggestion qu’une réorganisation ait été provoquée en raison de l’interview des Sussex avec Oprah.

Le duc et la duchesse de Cambridge, tous deux âgés de 39 ans, et Camilla, duchesse de Cornouailles, 74 ans, feraient partie des membres du cabinet qui auraient exprimé leur « inquiétude » face à un changement de sécurité qui leur fait perdre certains de leurs plus fidèles et de longue date. agents de protection individuelle.

La réorganisation du dispositif de sécurité est dirigée par le commandant de la police métropolitaine Helen Millichap, qui est en charge du commandement de la protection.

Il y avait également eu des inquiétudes pour la sécurité de la reine après qu’un intrus armé a fait irruption dans le parc privé du château de Windsor, où la reine célébrait Noël, le 25 décembre.