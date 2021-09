Les fans de Meghan Markle éclatent devant la décision de Piers Morgan de l’Ofcom “A quoi ça servait?” | Royale | Nouvelles

in

L’ancien présentateur de Good Morning Britain (GMB) a quitté son rôle dans l’émission de petit-déjeuner d’ITV en disant qu’ITV lui avait dit de s’excuser ou de partir à la suite de ses commentaires à l’antenne selon lesquels il ne croyait pas Meghan lorsqu’elle a dit qu’elle se sentait “suicidaire” comme un royal. L’épisode, qui a été diffusé le 8 mars de cette année, est devenu le moment le plus critiqué de l’histoire du chien de garde, avec plus de 50 000 personnes se plaignant. Il est également apparu plus tard que Meghan avait déposé une plainte officielle auprès d’ITV au sujet de Piers.

Cependant, l’Ofcom a maintenant décidé qu’il était “en droit de dire qu’il ne croyait pas aux allégations du duc et de la duchesse de Sussex et d’avoir et d’exprimer des opinions fermes qui contestaient rigoureusement leur récit”.

Les fans de Sussex n’ont pas tardé à partager leur colère face au verdict “honteux”.

Une personne a écrit : « Ils ont défendu les pires comportements. »

Un autre a ajouté : « Décevant que l’Ofcom puisse prendre cette décision. »

Un troisième utilisateur a dit : « Blague absolue. Quel était le but ?

Et un quatrième a simplement écrit : “Honteux”.

Au cours de l’entretien explosif, Meghan a déclaré qu’elle avait été ignorée lorsqu’elle a fait part de ses inquiétudes concernant sa santé mentale et ses pensées suicidaires.

Elle a également allégué que des commentaires racistes avaient été tenus avant la naissance de son fils, Archie.

Le jugement a déclaré: “Le code permet aux individus d’exprimer des opinions fermes et solidement argumentées, y compris celles qui sont potentiellement préjudiciables ou très offensantes, et aux radiodiffuseurs de les inclure dans leur programmation.

“La restriction de telles opinions serait, à notre avis, une restriction injustifiée et effrayante à la liberté d’expression à la fois du diffuseur et du public.”

Pendant ce temps, Piers a demandé en plaisantant s’il pouvait récupérer son “emploi” alors qu’il décrivait la décision de l’Ofcom comme “une victoire retentissante pour la liberté d’expression”.

Il a tweeté: “Je suis ravi que l’Ofcom ait approuvé mon droit de ne pas croire les allégations incendiaires du duc et de la duchesse de Sussex à Oprah Winfrey, dont beaucoup se sont avérées fausses.

“C’est une victoire retentissante pour la liberté d’expression et une défaite retentissante pour la princesse Pinocchios. Est-ce que je récupère mon travail ?”

Ses commentaires avaient déjà été critiqués par l’association caritative pour la santé mentale Mind, l’Ofcom affirmant également qu’un grand nombre de plaintes affirmaient que ses remarques pourraient potentiellement signifier que les téléspectateurs ayant des pensées suicidaires de leur propre chef seraient dissuadés de demander de l’aide par crainte de ne pas être crus ou pris au sérieux.

Une déclaration de l’Ofcom a déclaré: “C’était une décision finement équilibrée. Les commentaires de M. Morgan étaient potentiellement nuisibles et offensants pour les téléspectateurs, et nous reconnaissons la forte réaction du public à leur égard.

“Mais nous avons aussi pleinement tenu compte de la liberté d’expression.

“En vertu de nos règles, les radiodiffuseurs peuvent inclure des opinions controversées dans le cadre d’un débat légitime dans l’intérêt public, et le fort défi lancé à M. Morgan par d’autres contributeurs a fourni un contexte important aux téléspectateurs.

“Néanmoins, nous avons rappelé à ITV de faire plus attention aux contenus traitant de la santé mentale et du suicide à l’avenir.

“ITV pourrait envisager l’utilisation d’avertissements en temps opportun ou la signalisation des services d’assistance pour garantir que les téléspectateurs sont correctement protégés.”

Le duc et la duchesse de Sussex n’ont pas encore répondu à la décision de l’Ofcom.