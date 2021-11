Les fans de Meghan Markle et du prince Harry éclatent à cause de nouvelles allégations de fuite | Royale | Nouvelles

Dans un nouveau documentaire de la BBC explorant les relations troublées du prince Harry et du prince William avec la presse britannique, il est apparu que des membres du cabinet, dont William et Kate, la duchesse de Cambridge, ont joué avec « l’accord » – un accord non écrit avec le médias pour donner accès à l’information en échange d’une couverture favorable. Un expert royal a affirmé que cet arrangement avait conduit à « beaucoup de fuites ».

Au début du premier épisode de The Princes and the Press, diffusé lundi, le rédacteur en chef de BBC Media Amol Rayan expose la formule qui rend possible une partie importante de la couverture royale – « l’accord ».

Il explique que « les membres de la famille royale vivent dans des palais » et, tant qu’ils donnent accès à la presse, ils bénéficient d’une couverture favorable.

Il ajoute : « Un prince choisit de jouer le jeu, l’autre essaie de changer les règles du jeu. »

Le premier, c’est entendu, est le prince William ; ce dernier, le prince Harry.

L’épisode comprenait également des suggestions selon lesquelles des histoires négatives sur Meghan, la duchesse de Sussex, avaient été divulguées par des courtisans.

Robert Jobson, auteur de William à 40 ans, a déclaré à Sunrise en Australie : « Ils peuvent nier tout ce qu’ils veulent jusqu’à ce qu’ils aient le visage bleu, mais il y a eu énormément de fuites, en particulier du palais de Kensington. »

Les partisans des Sussex, qui l’an dernier ont pris du recul par rapport au cabinet et ont déménagé aux États-Unis, se sont tournés vers Twitter pour défendre le couple et exprimer leur frustration.

Un utilisateur, sous le nom de @mysrev, a posté: « La vérité est enfin dite à haute voix au public britannique qui a été nourri de mensonges sur des mensonges sur Meghan et Harry du palais de Kensington aux médias britanniques. »

Theresa a ajouté : « Le vieil adage de ‘ce qui est fait dans le noir viendra à la lumière’… je suis prêt pour ça ! »

Le deuxième et dernier épisode, diffusé lundi prochain, examinera plus en profondeur la faille de Harry et William et devrait examiner les affirmations selon lesquelles les deux princes auraient autorisé des briefings l’un contre l’autre pendant le « Megxit ».

Si le contenu de l’épisode de la semaine prochaine est considéré comme trop préjudiciable, certains ménages de la famille royale envisageraient de se plaindre auprès de l’Ofcom et de retirer leur coopération avec la BBC sur des événements majeurs.

La BBC a contacté Buckingham Palace, Clarence House et Kensington Palace, représentant les ménages de la reine, du prince Charles et du prince William, pour commentaires.

Ils ont fourni la déclaration commune suivante, qui a été incluse à la fin du documentaire : « Une presse libre, responsable et ouverte est d’une importance vitale pour une démocratie saine.

« Cependant, trop souvent des allégations exagérées et infondées provenant de sources anonymes sont présentées comme des faits et il est décevant que quiconque, y compris la BBC, leur donne de la crédibilité. »

Le premier épisode de Princes and the Press est diffusé sur BBC iPlayer.