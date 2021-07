Les fans de Meghan Markle et Harry attaquent William pour un tweet d’abus racistes | Royale | Nouvelles

Laura Woods a été consternée par le «carnage» à Londres et le comportement «épouvantable» de certains fans anglais qui sont allés trop loin avant et après la finale de l’Euro 2020 de dimanche. L’animatrice de talkSPORT Breakfast a partagé son récit de première main des scènes «dégoûtantes» au Home of Football, alors qu’elle décrivait les […] More