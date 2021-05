Les fans de Meghan Markle et Harry célèbrent alors que la collecte de fonds pour l’anniversaire d’Archie atteint 2 millions de livres sterling | Royal | Nouvelles

Meghan Markle: un expert critique la réponse de Queen à l’interview

Meghan et le prince Harry ont parlé de leur fierté à la suite des résultats impressionnants sur leur site Web Archewell.com. La collecte de fonds, qui a été lancée le 6 mai, a collecté plus de 2,11 millions de livres sterling (3 millions de dollars).

Cette somme est composée à la fois des contributions individuelles et des dons de contrepartie des fondations de grandes entreprises.

Une déclaration publiée sur le site Web de l’organisation de Meghan et Harry disait: “Le 6 mai, nous avons partagé notre appel à l’action avec vous, pour aider les communautés, les familles et les individus du monde entier qui ne bénéficient pas d’un accès juste et équitable au COVID-19. vaccin.

«En tant que présidents de campagne de Vax Live, le duc et la duchesse de Sussex ont invité les partisans à faire leur part pour créer l’équité en matière de vaccins, notamment en appelant toute personne capable de faire un petit don à soutenir cet effort.

«Chaque dollar que vous avez généreusement contribué a été égalé dollar pour dollar par des organisations comme Seadream Family Foundation et Mastercard Impact Fund, ce qui porte le financement total de cette cause à plus de 3 millions de dollars!

Meghan Markle et le prince Harry avec Archie lors de leur tournée en Afrique du Sud (Image: GETTY)

Prince Harry sur la scène du concert live de Vax (Image: GETTY)

“Félicitations et merci d’avoir contribué à faire du monde un endroit plus compatissant et plus équitable.

«Nous sommes fiers de vous compter parmi la communauté Archewell.

«Comme en témoigne cette activation, notre objectif commun peut produire des résultats extraordinaires.

«Regardez ce qui se passe lorsque nous nous réunissons pour le plus grand bien!

Meghan Markle et le prince Harry présentent leur fils au monde deux jours après sa naissance (Image: GETTY)

“Bien joué, à chacun de vous, et merci du duc et de la duchesse de Sussex et de nous tous à Archewell.”

Cette collecte de fonds soutient Gavi, l’Alliance du Vaccin, qui, parmi ses principales missions, aide à négocier les prix des vaccins pour les pays les plus pauvres du monde et à partager le coût que les pays mettant en œuvre paient pour les vaccins.

Selon l’auteur royal Omid Scobie, plus de 1,27 million de livres sterling (1,8 million de dollars) ont été collectées en moins d’une semaine.

Il a écrit sur Twitter: «La collecte de fonds Global Citizen du prince Harry et de la duchesse Meghan pour l’anniversaire d’Archie a permis de collecter plus de 1,88 million de dollars pour acheter des vaccins Covid pour les plus vulnérables du monde au cours des six derniers jours.

Meghan Markle et le prince Harry avec Archie en juillet 2019 (Image: GETTY)

Meghan Markle et le prince Harry ont publié une nouvelle photo d’Archie le jour de son deuxième anniversaire (Image: GETTY)

“L’initiative soutient Gavi, les efforts de sauvetage de l’Alliance du Vaccin.”

Les fans de Meghan et Harry n’ont pas tardé à féliciter le couple, et le petit Archie, pour leur effort humanitaire.

L’un d’eux a écrit sur Twitter: “Le duc et la duchesse du succès, des humanitaires qui aident les autres, une grande quantité collectée pour les plus vulnérables du monde par Harry et Meghan.”

Un autre a dit: “C’est mon Power Couple étant eux-mêmes”.

Archie est né le 6 mai 2019 (Image: EXPRESS)

Un troisième, mentionnant la déclaration de Harry et Meghan publiée après que la reine a annoncé qu’ils devaient rendre leurs patronages royaux, a déclaré: “Le service est qu’Universal Archie travaille déjà dessus”.

D’autres ont appelé le petit Archie “King” dans leurs louanges pour les Sussex.

L’un d’eux a écrit: “Gloire au roi Archie dont l’anniversaire a inspiré de si gros dons!”

Enfin, un autre a félicité la famille de trois en disant: «Le duc et la duchesse d’impact ont profité de l’anniversaire de leur enfant pour sauver des vies.

“Bravo Harry et Meghan et vive le petit Archie Harrison”.

Meghan Markle et le prince Harry vivent maintenant en Californie (Image: GETTY)

Cette collecte de fonds réussie lancée par Meghan et Harry pour marquer publiquement l’anniversaire d’Archie survient alors qu’il est apparu qu’un autre effort de collecte de fonds auquel ils ont participé a dépassé l’objectif initialement fixé, rapportant plus de 212 millions de livres sterling (302 millions de dollars).

Meghan et Harry sont apparus, respectivement en vidéo et en direct, lors de Vax Live, un concert auquel assistaient uniquement des personnes entièrement vaccinées qui prônait l’importance de l’équité en matière de vaccins et visait à collecter des fonds pour se procurer des millions de vaccins COVID-19.

La collecte de fonds lancée le jour de l’anniversaire d’Archie était accompagnée d’une nouvelle photo du petit Sussex.

Le cliché sépia montrait Archie tenant plusieurs ballons dans le jardin, face à la caméra.