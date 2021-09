Les fans de Meghan Markle se moquent de William et Kate pour un voyage en jet privé – « Pas mal vu ? » | Royale | Nouvelles

Le prince William et Kate Middleton, tous deux âgés de 39 ans, ont volé via l’aéroport de Derry. Leur décision de voler en jet privé a provoqué la colère des fans de Harry et Meghan sur Twitter, car le duc et la duchesse de Sussex ont souvent été critiqués pour avoir voyagé par les mêmes moyens.

Omid Scobie, rédacteur en chef royal de Harper’s Bazaar, a répondu à un tweet de l’aéroport de la ville de Derry, montrant William et Kate sur la piste.

L’aéroport a tweeté: “Quel plaisir d’accueillir le duc et la duchesse de Cambridge lors de leur visite dans le nord-ouest, nous espérons les revoir dans un proche avenir.”

En réponse, M. Scobie a écrit: «Un accueil spécial pour les Cambridges à l’aéroport de la ville de Derry hier après que leur jet privé a heurté le tarmac.

“‘Ce fut un réel privilège de rencontrer le couple’, a déclaré le maire Derry Strabane, qui a salué William et Kate.

« J’espère les voir revenir dans un avenir très proche. »

Le tweet a suscité quelques critiques, notamment les défenses de Harry et Meghan.

Un certain nombre d’utilisateurs de Twitter se demandaient pourquoi le duc et la duchesse de Cambridge avaient choisi le moyen de transport en tant que jet privé.

Un utilisateur, nommé Mary, a tweeté: “Jet privé… Ils peuvent donc utiliser des jets privés, mais Harry et Meghan ne le peuvent pas.”

LIRE LA SUITE: Kate pourrait bientôt revenir au polo

Un autre Twitter semble affirmer que le duc et la duchesse de Cambridge sont soumis à des normes différentes.

Gil L a tweeté : « Jet privé ? Je pensais que voler en privé était mal vu… ou est-ce UNIQUEMENT dans le cas de Meghan et Harry ?

Le duc et la duchesse avaient visité l’université d’Ulster et le club de rugby de la ville de Derry lors d’une visite d’une journée en Irlande du Nord.

Les fans ont également eu droit à des images du couple s’engageant avec un serpent et une araignée alors qu’ils visitaient la ferme Kidz du campus Magee.

Suite à l’ouverture d’une nouvelle école d’infirmières, le duc et la duchesse ont pu rattraper les étudiants qu’ils avaient rencontrés pendant la pandémie lors d’appels vidéo sur Zoom.