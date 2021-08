Les fans de Meghan Markle se réjouissent du Megxit alors que la duchesse fête ses 40 ans: “Ils l’ont presque détruite” | Royale | Nouvelles

En utilisant #HappyBirthdayMeghan, les fans ont partagé des messages qualifiant la duchesse d'”inspirante, travailleuse et incroyable” et de “gentille et altruiste”. Un fan a tweeté: “Joyeux anniversaire à l’une de mes inspirations – j’espère qu’elle passera la meilleure journée sans stress avec ses proches et sa famille.”

Un autre utilisateur a dit “Joyeux anniversaire à notre princesse !” et d’autres ont partagé leurs vœux pour la duchesse, en disant: “J’espère que la vie la traite bien maintenant, elle est maman de deux enfants en pleine croissance.”

Le soutien à Meghan intervient à la suite de la décision du prince Harry et de Meghan de s’éloigner de la famille royale en 2020 et de la tristement célèbre interview d’Oprah Winfrey qui a secoué la maison royale en mars.

De nombreux tweets partagés font référence à Megxit, avec un fan déclarant: “Oh M, vous avez eu quelques années vraiment difficiles au Royaume-Uni où vous avez essayé de “vous intégrer” … mais c’est fini maintenant.”

Ils ont ajouté: “Vous êtes dans un endroit où vous êtes vraiment vous et vous êtes suffisant.”

D’autres ont partagé des messages provenant d’un article que la duchesse a partagé pour son 33e anniversaire sur son blog de style de vie aujourd’hui disparu, “The Tig”.

En 2014, la duchesse réfléchissait à la “bataille constante avec moi-même” à laquelle elle était confrontée dans la vingtaine.

Le message sous-jacent de la publication portait sur l’acceptation de soi et le bonheur.

Un fan a répondu à ce message d’anniversaire en déclarant: “Chaque fois que je lis ceci, je pense qu’ils ont presque détruit cette confiance, presque détruit sa confiance en elle! suffisant.”

Parallèlement aux messages des fans, la famille royale a également marqué publiquement cette étape en partageant des messages d’anniversaire sur Twitter.

Plus tôt dans la journée, le compte Twitter de la famille royale a sous-titré un montage de trois images, dont un cliché montrant Meghan, Harry et Archie lors d’une visite à l’archevêque Desmond Tutu, avec un emoji d’un ballon et une légende : “Je souhaite à la duchesse de Sussex un très joyeux anniversaire aujourd’hui!”

Kate, la duchesse de Cambridge et le prince William ont également partagé une photo de Meghan prise en octobre 2018 à Bondi Beach en Australie, alors qu’elle était enceinte d’Archie. Le message d’accompagnement disait “Je souhaite un joyeux 40e anniversaire à la duchesse de Sussex!” à côté d’un emoji de gâteau d’anniversaire.

La duchesse, qui vit aux États-Unis avec son mari Harry, a donné naissance à leur fille Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor le mois dernier. Archie, l’aîné du couple, a eu deux ans en mai.

Les messages accompagnent les spéculations sur ce que la mère de deux enfants fera pour célébrer son anniversaire marquant.

Les initiés ont affirmé que Harry avait quelque chose de spécial dans sa manche.

Les rapports spéculent s’il y aura un rassemblement intime chez elle et chez Harry à Montecito.

Le couple est actuellement toujours en congé de travail pour s’occuper de son nouveau-né.