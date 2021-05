Les fans de Meghan Markle s’en prennent amèrement à Queen alors que le livre pour enfants éclate | Royal | Nouvelles

Les partisans de Meghan se sont tournés vers Twitter pour protéger la duchesse des accusations selon lesquelles elle exploitait son titre royal avec son dernier effort, un livre pour enfants. Beaucoup d’autres membres de la famille royale ont écrit des livres au cours des dernières décennies.

Et quelques-uns ont souligné comment, hier encore, la reine avait approuvé la vente d’une gamme de bières et d’un nouveau gin de prunelle portant le nom de domaines royaux.

Un partisan des Sussex a déclaré: “Des gens attaquent Meghan pour avoir publié un livre pour enfants comme si la reine n’avait pas annoncé qu’elle vendait son propre gin aujourd’hui …”.

Un autre a déclaré: “La reine a également annoncé aujourd’hui qu’elle vendait sa propre bière. 3,99 £ la bouteille. Une histoire vraie.”

Un troisième a ajouté: «La reine ne vient-elle pas de sortir une nouvelle bouteille de gin qui se vend 30,00 £?

«Et Charles vend toutes sortes de marchandises tout en continuant à se débarrasser des contribuables.

“Meghan est une royale qui ne travaille pas et gagne sa vie.”

Un quatrième fan de Meghan a écrit sur Twitter: “La reine vient littéralement de sortir un nouveau gin qu’elle vend pour 30 £ la bouteille. Pourtant, Meghan ne peut même pas respirer sans être attaquée.”

Un autre, en réponse à un tweet de l’expert royal Robert Jobson, a déclaré: “Lol! La reine d’Angleterre vend pratiquement de la bière Gin n mais vous savez quoi”.

Ils ont ajouté un gif disant “rester fou”.

Le tweet de M. Jobson semblait être une critique à peine voilée sur l’utilisation par Meghan de son titre sur la couverture du livre et dans la biographie de son auteur.

Il disait: “Bon travail, elle n’utilise pas son titre royal … oups, elle l’est. Silly moi.”

Comme annoncé hier par le Royal Collection Trust, un nouveau Buckingham Palace sloe gin a récemment été mis en vente sur le site Web du Trust et ses boutiques.

Toutes les procédures iront au Trust, qui a connu des difficultés financières au cours des 13 derniers mois en raison de la pandémie de coronavirus et des fermetures forcées et de la baisse de visiteurs sur ses sites qui ont suivi.

De plus, le monarque a approuvé la vente à la boutique de cadeaux de Sandringham d’une gamme de bières brassées à partir de plantes cultivées sur son domaine de Sandringham à Norfolk.

En 1999, le prince Charles a lancé Duchy Organics, une entreprise vendant des produits alimentaires biologiques.

En 2010, la marque, désormais connue sous le nom de Duchy Originals, s’est associée à Waitrose.

Comme indiqué sur le site Web du prince de Galles, cette entreprise «visait à aider les petits et moyens producteurs, et tous les bénéfices sont allés à des œuvres caritatives».

Parmi les livres écrits par le prince Charles, il y a Le vieil homme de Lochnagar, une histoire pour enfants d’un vieil homme qui vit dans une grotte dans les falaises entourant le loch corrie sous le Lochnagar.

Le livre a été publié en 1980 au profit de l’association caritative The Prince’s Trust.

Meghan, qui avec le prince Harry a démissionné de son poste de royale fin mars 2020, a annoncé hier que son premier livre pour enfants intitulé The Bench sortira le 8 juin.

Les paroles de Meghan sont associées à des illustrations de Christian Robinson.

Elle a dit: «Le banc a commencé comme un poème que j’ai écrit pour mon mari le jour de la fête des pères, le mois après la naissance d’Archie.

“Ce poème est devenu cette histoire. Christian superposé dans de belles et éthérées illustrations à l’aquarelle qui capturent la chaleur, la joie et le confort de la relation entre pères et fils de tous horizons; cette représentation était particulièrement importante pour moi, et Christian et moi avons travaillé de près pour décrire ce lien spécial à travers une lentille inclusive.

«Mon espoir est que The Bench résonne avec chaque famille, quel que soit le maquillage, autant qu’il le fait avec la mienne.