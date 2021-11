Les fans de Meghan remettent en question l’interview d’Ellen sur les allégations d’intimidation de l’hôte | Royale | Nouvelles

Ellen Degeneres est au centre de la controverse depuis plus d’un an alors que d’anciens employés accusaient l’animateur d’être « froid », « humiliant » et d’un « cauchemar ». Ellen a posté un teaser pour l’interview sur Twitter.Certains ont remis en question l’apparence de Meghan, la qualifiant de choix étrange pour la duchesse de Sussex au milieu des plaintes contre Ellen.

Meghan et le prince Harry sont amis avec Ellen depuis quelques années et elle a déjà défendu le couple contre l’examen des médias.

Les animatrices de Royally Obsessed, Roberta Fiorito et Rachel Bowie, ont discuté de l’interview de la duchesse de Sussex sur le podcast.

Mme Fiorito a déclaré: « Meghan est allée sur Ellen jeudi. Nous l’avons en fait manqué, j’ai vu le bulletin d’information et j’ai pensé que c’était en fait juste un teaser pour le fait qu’elle serait le lendemain. Alors excuses. Excuses.

« C’est donc la dernière saison après 19 saisons d’Ellen, c’est leur dernière.

« Les allégations toxiques sur le lieu de travail, l’intimidation au travail. Il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties l’année dernière.

« Onze membres du personnel se sont manifestés et ont parlé à BuzzFeed News en mai de l’année dernière du lieu de travail toxique.

« Ellen termine toujours la série en disant aux membres du public d’être gentils les uns envers les autres, mais ce qui se passait vraiment dans les coulisses contraste complètement avec ce mantra. C’est donc un choix vraiment intéressant pour Megan d’aller de l’avant. »

Mme Fiorito a ajouté: « Je pense que c’était ma première réaction, je sais qu’ils sont de très bons amis, ils remontent à l’époque de ses costumes, mais je me sentais comme l’une des choses merveilleuses à propos de Harry et Megan étant loin du La famille royale est la façon dont ils ont choisi les différents points de vente et les personnes avec qui ils parlent et à qui ils parlent.

Elle a affirmé que c’était leur « dernière soirée amusante », avant que le monde ne découvre que le couple sortait ensemble.

Elle a également déclaré que la famille profitait de sa nouvelle vie en Californie.

La duchesse de Sussex a déclaré: « Le mode de vie, le temps est plutôt agréable. Nous sommes juste heureux. »

Le prince Harry et Meghan Markle ont démissionné en tant que membres supérieurs de la famille royale britannique en janvier 2020.