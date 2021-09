Les fans de Miami sauvent un chat qui tombe avec un drapeau américain au Hard Rock Stadium

in

Parlez d’être au bon endroit au bon moment !

Samedi, lors du match des Hurricanes de Miami contre les Appalachian State Mountaineers, un chat était coincé dans une position précaire dans les ponts supérieurs du Hard Rock Stadium. D’une manière ou d’une autre, un chat s’est frayé un chemin jusqu’aux niveaux supérieurs du stade puis est tombé au niveau inférieur, mais heureusement, un groupe de fans des Hurricanes ont pu faire l’arrêt avec un drapeau américain !

Avertissement évident sur les vidéos ci-dessous pour les situations tendues et les animaux en péril, en particulier avec la foule qui réagit de manière dramatique sur le moment, alors procédez avec prudence.

. Les fans de @CanesFootball sont des épargnants en direct ! Littéralement! Et @canesvoice peut faire jouer à peu près n’importe quoi.

pic.twitter.com/49RQwrhmWa – VICTOR BERMUDEZ (@vicbermudez) 11 septembre 2021

Voici également un angle différent de la chute.

Yooooooooooo ce chat vient d’être sauvé par les fans de Canes !!!! Ce stade va crrrrrrazy 😂😂😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/HAOUo31M8x – Miami Mando ️🏀🥊 (@LakersCanes305) 11 septembre 2021

Il est bien connu que les chats peuvent survivre à des chutes de très hautes hauteurs grâce à leur queue et leur souplesse, mais c’est quand même terrifiant de voir se produire en temps réel. Heureusement, ce groupe de fans de Miami a réfléchi rapidement et a réussi à attraper et à sauver de manière spectaculaire.

Et bien sûr, ils ont également tenu le chat en l’air comme Simba dans Le Roi Lion après leur incroyable prise.

Alors oui, aucun chat n’a été blessé dans ce moment dramatique, mais c’est absolument l’un des moments les plus fous que nous ayons vu lors d’un événement sportif… jamais.

