Les fans de Morgan Wallen achètent un panneau d’affichage massif à Los Angeles pour protester contre les BMA

Après avoir été banni des Billboard Music Awards, les fans de Morgan Wallen ont acheté un autre panneau d’affichage.

Ce nouveau panneau d’affichage de fans a vu le jour à Los Angeles, à peine six jours avant les Billboard Music Awards 2021. Wallen a battu plusieurs records Billboard cette année, grâce au dévouement de ses fans. Il a été finaliste nominé pour 6 Billboard Music Awards, dont:

Meilleur artiste des ventes de chansonsTop Country ArtistTop Country Male ArtistTop Country Album et Top Country Song (x2)

Une déclaration récente publiée par Dick Clark Productions a confirmé que les prix n’incluraient pas Wallen dans la série. Cela comprenait l’exécution, la présentation ou l’acceptation de l’une de ses victoires.

«Il est réconfortant et encourageant d’entendre que Morgan prend des mesures dans son parcours antiraciste et commence à faire un travail significatif», lit-on dans la déclaration de Dick Clark Productions. «Nous prévoyons d’évaluer ses progrès et envisagerons sa participation à de futurs spectacles.»

Music Mayhem a réussi à obtenir une photo du panneau d’affichage de Los Angeles Morgan Wallen.

Les partisans du chanteur de musique country se sont ralliés à son exclusion des prix de la musique. Lorsque les prix ACM ont refusé de reconnaître Wallen, les fans ont acheté un panneau d’affichage dans le centre-ville de Nashville.

Le contrecoup auquel Wallen a été confronté en ligne et les services de streaming s’est lentement atténué au fil du temps. Une vidéo de lui utilisant une insulte raciale en février a circulé en ligne, incitant le chanteur à s’éloigner et à réévaluer sa situation. Il a depuis incité les fans à cesser de lutter contre la culture d’annulation en son nom – mais en vain.

Les fans sont particulièrement en colère contre les BBMA pour avoir utilisé une boîte bleue au lieu de l’image de Wallen sur leur site Web. «Derrière cette boîte bleue se trouve un être humain», a déclaré le fan qui a partagé la photo du panneau d’affichage à Music Mayhem. «Un être humain vivant et respirant. Il a les mêmes sentiments que vous, et moi, donc le représenter comme une «boîte bleue» est dégradant et déplacé. »

Les fans de Wallen disent que le chanteur country a expié ses actions. Le fan a financé le panneau d’affichage pour faire une déclaration, mettant le mulet de Wallen, la guitare et son slogan #GAHT devant et au centre – sur une boîte bleue. Le panneau d’affichage apparaît à la sortie du Microsoft Theatre sur l’autoroute I-5. Le même groupe de fans qui a acheté le panneau d’affichage de Nashville est responsable de celui-ci à Los Angeles.

Ces mêmes fans prévoient de financer un panneau d’affichage à Sneedville, Tennessee, la ville natale de Wallen. Ce panneau d’affichage se déroulera jusqu’au 24 mai, le lendemain des BBMA.