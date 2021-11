Les fans de MVIS Stock ont ​​des sentiments forts après le rapport cahoteux du troisième trimestre

Comme les lecteurs fréquents d’InvestorPlace le savent, j’ai passé beaucoup de temps à couvrir l’espace lidar dans le cadre de ma série Behind the Wall. En tant que tel, Microvision (NASDAQ :MVIS) — un acteur clé dans le monde du lidar — a joué un grand rôle dans mes conversations et mes analyses sur les stocks de lidar.

Ainsi, lorsque le parvenu du lidar a récemment publié les résultats du troisième trimestre, j’ai partagé mon point de vue honnête sur l’entreprise et ses perspectives. Certains de nos lecteurs ont répondu avec leur propre vision de l’avenir de l’entreprise.

Comme toujours, je suis reconnaissant à nos lecteurs, dont les commentaires réfléchis rendent la conversation plus riche. Tout au long, je tenterai de développer la conversation en cours sur le stock de MVIS.

Un coup d’œil sur les sentiments forts à propos de MVIS Stock

Les retours des investisseurs se sont largement concentrés sur deux points clés.

Premièrement, pour les positions longues de MVIS, la liquidation post-T3 était injustifiée. Après tout, les constructeurs automobiles n’en sont encore qu’aux premiers stades de la sélection des fournisseurs de technologie lidar. Microvision a amplement le temps de prendre une part de ce marché.

Deuxièmement, le principal concurrent de Microvision dans le lidar suscite beaucoup de consternation : Technologies lumineuses (NASDAQ :LAZR). De nombreux observateurs ont reproché le grand facteur de forme du capteur Iris de Luminar, le considérant comme inesthétique, en particulier pour les acheteurs de voitures de luxe où l’apparence compte vraiment.

Comme pour tout titre de croissance spéculatif, les opinions sont nombreuses. Alors, plongeons-nous. Voici ce que certains lecteurs avaient à dire sur les actions MVIS.

La longue vue

« J’espère que tu vas bien. Je voulais vous faire part de vos commentaires sur votre récente couverture de MVIS.

Concernant votre entretien avec Sumit Sharma, je l’ai trouvé excellent. De bonnes questions, bien préparées et bien présentées. Merci pour ça. Cependant, votre article de suivi « Microvision Q3 Earnings Show That MVIS Stock is Dead Money… For Now » a malheureusement raté la cible.

L’observation selon laquelle l’appel des résultats du troisième trimestre était «plus un soliloque de mort que la victoire du lidar» n’avait aucun fondement. Au contraire, la déclaration de Sharma était « Les OEM nous disent que notre capteur … présente les meilleurs avantages en termes de coûts, de taille, de fonctionnalités clés et d’évolutivité démontrable pour les exigences de production et de qualité ».

Utilisation de la cueillette Reddit messages comme un moyen d’évaluer le sentiment des investisseurs se sent paresseux. Des affiches anonymes sur un babillard d’une action fortement à découvert peuvent avoir n’importe quel ordre du jour plutôt que d’être de véritables exemples du sentiment des investisseurs.

La déclaration ‘Même pour les investisseurs à long terme, c’est une longue attente [Q4 2022]’ semblait une contradiction en soi. Y a-t-il beaucoup d’investisseurs à long terme avec un horizon temporel inférieur à un an ?

La réalité de la situation est que MVIS dispose de la technologie et du produit appropriés pour un marché massif du lidar automobile et qu’il exerce une pression agressive sur son avantage matériel en développant des algorithmes logiciels lidar intégrés qui résideront dans son silicium. Votre article ne contenait aucune référence aux plans de logiciels embarqués de MVIS, bien que Sharma ait souligné à plusieurs reprises son importance :

J’espère que ces retours vous aideront dans votre analyse de l’entreprise pour de futurs articles.

Trop trop tôt

Voici ma réponse à ce retour :

Merci beaucoup pour vos commentaires et commentaires détaillés. L’essentiel pour moi est le suivant : bien que je ne pense pas que la stratégie OEM de Microvision (directement aux constructeurs automobiles) soit impossible, je pense que ce sera difficile compte tenu de l’intégration verticale de l’industrie automobile. Bien que vous ayez raison, une année d’attente n’est peut-être pas trop longue pour les investisseurs à long terme, je crois très fermement que l’attente intégrée dans le stock était pour certains revenus importants (ou une annonce) plus tôt.

Les publications de Reddit ne sont bien sûr pas destinées à capturer tous les sentiments des investisseurs, mais elles ont résumé très efficacement ce que je considérais comme une impatience croissante et le désir de preuves démontrables de la traction lidar.

En ce qui concerne la performance en dents de scie du titre, votre observation est en effet correcte : le titre MVIS a bien rebondi après une vente massive d’environ 20 % après les bénéfices. C’est un indicateur parfait du soutien à long terme des investisseurs. Mon point de vue sur le stock, cependant, reste inchangé. Je continue de penser que Microvision a une aussi bonne chance que n’importe qui dans l’espace lidar. Et, pour être clair, la société semble avoir des avantages techniques clés dans son logiciel et son facteur de forme. Cependant, je ne vois pas grand-chose de catalyseur fondamental pour faire grimper les actions à court terme. Il faut de la patience.

Je continuerai à suivre cet espace de près et j’apprécie votre soutien et vos précieux commentaires.

Questions de taille

« Acheterez-vous personnellement une voiture dotée de telles superstructures sur le toit (voir photo de Volvo équipée de Luminar) ? Ma copine jamais. Et surtout les femmes font attention – pas toujours, mais souvent – à l’apparence d’une voiture. Pouvez-vous imaginer une Mercedes, une BMW ou une Volkswagen avec de tels toits ? Même Toyota (NYSE :MT) aura probablement du mal avec ça. On pourrait l’imaginer — s’il n’y avait pas d’alternative. C’est juste que presque tous les concurrents de Luminar proposent des systèmes plus petits qui peuvent être intégrés de manière transparente dans des conceptions existantes et appropriées, ou du moins se démarquer à peine.

Si vous déclarez maintenant dans [your] article sur Microvision que Luminar a Volvo (OTCMKTS :VLVLY) en tant que partenaire, la question devient encore plus pressante. Parce que le nouveau modèle électrique coûtera probablement environ 100 000 $. Plus le prix est élevé, plus les normes d’apparence/conception et de fabrication sont élevées. Mais qui dépensera 100 000 $ pour une voiture (il y a une belle Mercedes ou une Porsche pour ça aussi) qui ressemble plus à un taxi et qui n’est pas belle ?

L’évidence est souvent négligée. Par conséquent, je ne peux vraiment pas imaginer les constructeurs automobiles mettre des systèmes lidar Luminar sur leurs toits de voiture alors qu’ils ont des solutions comparables ou meilleures qui peuvent être intégrées beaucoup plus petites et invisibles, permettant ainsi de plus belles voitures.

Si vous déclarez également que Tesla (NASDAQ :TSLA) des voitures ont été aperçues avec des systèmes lidar de Luminar, cela ne tient pas compte du fait que Tesla fait tout pour avoir le coefficient de traînée le plus bas de tous les fournisseurs. Il me semble impossible d’atteindre des valeurs de coefficient de traînée comparables avec de telles structures de toit comme sans elles. Des valeurs de coefficient de traînée plus élevées signifient nécessairement une autonomie plus faible, et l’autonomie est le critère décisif pour les acheteurs de voitures électriques, du moins en Europe.

Avec les smartphones, l’apparence est souvent le facteur décisif. Il en va de même pour les voitures.

Luminar : Dans le siège Catbird ?

Voici ma réponse à ce retour :

Merci d’avoir souligné la différence importante de facteur de forme entre les fournisseurs de lidar. Et je suis d’accord, la taille compte quand il s’agit de lidar. Les critiques disent que Luminar ne peut pas non plus beaucoup réduire la taille de son système lidar en raison de sa conception mécanique interne.

Sumit Sharma, PDG de Microvision, a rappelé aux investisseurs que de nombreux concurrents ont un système lidar de la taille d’un enregistreur VHS, alors que le système lidar de Microvision n’est équivalent qu’à celui d’une cassette VHS. De plus, de nombreux ingénieurs ont noté que le lidar de Microvision peut être encore plus petit grâce aux ASIC.

Pour sa part, Luminar a engagé une société de conception pour explorer la création de nouveaux toits de voiture qui intègrent mieux leur « boîte » lidar. Mon avis est que les systèmes montés sur le toit seront perçus comme inesthétiques et le facteur de forme doit baisser considérablement. Le temps nous le dira.

