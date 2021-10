L’ère post-Gibbs du NCIS a commencé lundi soir et les fans avaient toujours le cœur brisé par la sortie de Mark Harmon. L’épisode, « Face the Strange », a vu le nouveau personnage de Gary Cole, Alden Parker, essayer de reprendre l’équipe pendant que les autres membres s’efforçaient de poursuivre leur travail sans Leroy Gibbs. Les fans ont critiqué la série dans les premières minutes de l’épisode.

Alors qu’on s’attendait à ce que Harmon quitte bientôt la série, il était surprenant qu’il n’ait fait que quatre épisodes dans la saison 19. Dans l’épisode de la semaine dernière, « Great Wide Open », le réalisateur Leon Vance (Rocky Carroll) a offert à Gibbs une chance de revenir. au NCIS. Cependant, Gibbs l’a refusé. Il préférerait plutôt rester en Alaska.

Au début de l’épisode de lundi, Nick Torres (Wilmer Valderrama) a demandé à Timothy McGee (Sean Murray) si Gibbs était vraiment content de quitter le NCIS. Au début, McGee ne voulait rien dire par respect pour la vie privée de Gibbs, mais il a finalement cédé. « Je pense qu’il n’a probablement pas été aussi bien depuis longtemps », a déclaré McGee. Torres n’était pas content que Parker se soit déjà vu offrir le poste de Gibbs alors que le bureau de Gibbs n’était même pas encore froid. Jessica Knight (Katrina Law) lui a dit qu’ils avaient besoin que le poste soit pourvu. Torres voulait que McGee dise quelque chose, mais il n’a rien dit. Après tout, ils avaient une affaire sur laquelle travailler, puisque le corps du commandant de la marine mort qu’ils ont trouvé a explosé.

‘Laisse le mourir’

Gary Cole est un bon acteur mais NCIS sans Gibbs est un plus lâche, annulez-le après cette saison et laissez-le mourir alors qu’il a encore des cotes. Le spectacle d’Hawaï doit partir – G-chien (@gap11559) 19 octobre 2021

Alors que McGee n’a pas pesé sur le fait que Parker joue un rôle important dans l’équipe du NCIS, les fans à domicile l’ont certainement fait. Faites défiler pour voir ce que les fans avaient à dire sur l’épisode de lundi. Parker a ensuite demandé à McGee pourquoi il ne voulait pas être chef d’équipe. McGee a admis y avoir pensé, mais il a laissé tomber parce que c’était plus exigeant qu’il ne le pensait, mais Parker a estimé qu’il y avait plus à dire. Au fil de l’épisode, Torres a continué à pousser McGee à assumer un rôle de leadership plus fort dans l’équipe.

« Je vais lui donner une chance »

J’aime bien Parker, il est bavard. Je dois admettre que le vieux grincheux vieillissait avec Gibbs, mais je le ️.Je vais lui donner une chance (même si je n’ai pas fait attention les 10 premières minutes. Maintenant, ils peuvent se débarrasser de Jessica Je ne la sens pas. #NCIS – Katie (@kmar71) 19 octobre 2021

Après la diffusion de l’épisode de la semaine dernière, le showrunner Steve Binder a rendu hommage à Gibbs et Harmon. « En tant que producteur exécutif et cher ami, Mark continue de faire partie intégrante du tissu de la série », a déclaré Binder. « Notre étoile du nord est toujours restée fidèle à nos personnages, et cette vérité a toujours guidé les histoires que nous racontons et où vont ces personnages. Donc, concernant l’avenir de Gibbs, comme les fans de longue date de la série l’ont peut-être remarqué au fil des ans … ne comptez jamais Leroy Jethro Gibbs de côté. »

« NCIS sans Gibbs semble vraiment bizarre »

#ncis sans Gibbs semble vraiment bizarre. Mais j’aime Gary Cole. De grosses chaussures à remplir et un excellent travail – Steve Piper (@StevePiperActor) 19 octobre 2021

De nouveaux épisodes de NCIS sont diffusés les lundis à 21 h HE sur CBS. Les épisodes passés sont disponibles en streaming sur Paramount+.

« Gary Cole va devoir intensifier un peu les choses »

Gary Cole va devoir accélérer un peu les choses. Il n’est pas Gibbs mais il doit commencer à pousser des enveloppes. #NCIS – Susan Hempstead (@hempstead_susan) 19 octobre 2021

« ‘Obtenez votre équipement’ ne sonne pas bien, ne vient pas de Gibbs », a écrit un téléspectateur.

« Donnez-leur du bon sens, Ducky ! »

Allons-nous passer toute la saison avec eux à se plaindre que Gibbs ne dirige pas l’équipe? Si c’est le cas, je vais changer de chaîne et ne pas revenir. Donnez-leur du sens Ducky #NCIS – Katie (@kmar71) 19 octobre 2021

« Oh non, il n’est pas le remplaçant de Gibbs. J’espérais que ce serait McGee », a écrit un fan.

