Les fans de nécrologie ne devraient pas s’attendre à des surprises sur le prochain album: «  Nous n’aimons pas trop évoluer  »

NÉCROLOGIE chanteur John Tardy a confirmé aux Nations Unies du rock français que le groupe avait utilisé une partie du temps d’arrêt pendant la pandémie de coronavirus pour travailler sur le matériel d’un nouvel album studio. « Nous avons définitivement travaillé sur de nouveaux morceaux, et nous avons pris notre temps », a-t-il déclaré (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). « Nous n’avions pas envie de relâcher [a new album] maintenant au milieu de la pandémie quand vous ne pouvez pas partir en tournée et soutenir ce n’est pas ce que nous voulions faire, donc nous ne sommes pas pressés. Mais d’ici l’année prochaine, nous reprendrons la route. Nous préparons des tournées et nous sortirons un autre album l’année prochaine avant de reprendre la route et de recommencer à tourner. Nous travaillons donc actuellement sur du nouveau matériel. «

A demandé à quoi les fans peuvent s’attendre du suivi de NÉCROLOGIEl’album éponyme de 2017, John a dit: « Je pense que ça va ressembler à NÉCROLOGIE. [Laughs] Vous nous connaissez – nous sommes en quelque sorte des hommes des cavernes; nous n’aimons pas trop évoluer. Nous aimons le changer et faire un peu ici et là, mais nous devenons trop vieux pour trop changer, je pense. Donc, tant que c’est lourd et battant, c’est ce à quoi vous pouvez vous attendre. «

JohnLes derniers commentaires de son frère font écho à ceux de son frère batteur Donald Tardy, qui a dit à l’Italie « Démons lourds » émission de radio que lui et ses camarades de groupe sont «très excités par les nouvelles chansons. [They’re] très NÉCROLOGIE style, mais tout comme un bon vin rouge qui a été ouvert, il devient de plus en plus savoureux. Certains de ces riffs et certaines de ces chansons que nous avons pour le nouvel album que les fans vont vraiment adorer. Nous nous en tenons à nos racines. Nous sommes NÉCROLOGIE. Nous n’essayons pas de jouer à un million de kilomètres à l’heure. Nous voulons que ce soit midtempo, groovy et lourd, et c’est vraiment ce que nous essayons d’offrir à nos fans. «

Plus tôt dans le mois, NÉCROLOGIE a annoncé une nouvelle série de livestream printanière en deux parties. Le groupe a interprété ses chansons préférées le 27 mars et parcourra son troisième album classique, 1992. « La fin terminée », dans son intégralité le 3 avril.

Les billets, t-shirts et lots sont disponibles sur www.obituarylive.com.

Octobre dernier, NÉCROLOGIE a participé à une « série de concerts en direct » en trois parties avec des performances d’album complet de « Lentement nous pourrissons », « Cause de décès » et des classiques rares. Les deux premiers flux – un « Lentement nous pourrissons » ensemble; et un « Cause de décès » set – étaient en direct du ESI Streaming Studio à Tampa, en Floride. Le troisième flux, avec des classiques rares et des morceaux spéciaux, a été diffusé en direct à partir de NÉCROLOGIEstudio d ‘enregistrement à Gibsonton, en Floride.

Crédit photo: Stefan Schippe



