Les fans de Netflix se déchaînent sur ce thriller oublié

Si vous avez consulté la liste que Netflix tient régulièrement des meilleurs films sur la plate-forme de streaming aux États-Unis, vous avez probablement été accueilli avec des surprises. Les nouveaux originaux de Netflix, comme The Unforgivable et Red Notice, par exemple, côtoient des sorties en salles oubliées d’il y a des années, comme Law Abiding Citizen en 2009.

Ce dernier a en fait été ajouté à Netflix plus tôt ce mois-ci. C’est probablement pourquoi il a rapidement grimpé dans la liste des 10 meilleurs – près du sommet du classement. Le film, qui met en vedette Gerard Butler et Jamie Foxx, se situe actuellement au 4e rang de la liste, du moins au moment d’écrire ces lignes. Et au cas où vous auriez raté ce film dans les salles la première fois ? On vous dit tout ci-dessous.

Law Abiding Citizen, maintenant en streaming sur Netflix

Selon le résumé officiel de Netflix, Law Abiding Citizen concerne ce qui suit. « Traumatisé par les meurtres atroces de sa femme et de sa fille, un homme en deuil cède à sa rage et se lance dans une course à la vengeance. »

C’est un autre de ces films où le public semble avoir été complètement diverti par cela – tandis que les critiques, cependant, l’ont complètement déchiré en lambeaux. Chez Rotten Tomatoes ? Le film a un score d’audience assez solide de 75%, basé sur plus de 250 000 évaluations d’utilisateurs.

L’évaluation des critiques, cependant, est une histoire complètement différente. Ce score est un abyssal de 26% sur le site d’agrégation d’avis. Et c’est basé sur 162 critiques, comme celle-ci du New York Times : Law Abiding Citizen parle « du jeu du chat et de la souris entre deux gars très intelligents, et il est parfaitement heureux d’être aussi stupide qu’il le souhaite ». Bottom line: Si vous voulez une dose d’environ deux heures de divertissement insensé que les téléspectateurs ont adoré mais que les critiques pensent que c’est de la poubelle?

Law Abiding Citizen pourrait être le film pour vous.

Top 10 des films Netflix aux États-Unis

Lorsque vous avez terminé avec celui-ci, en attendant, il y a beaucoup plus sur la liste des 10 meilleurs de Netflix pour le moment qui valent la peine d’être vérifiés si vous ne l’avez pas déjà fait.

Le lien Netflix qui vous mènera directement à Law Abiding Citizen, que vous trouverez classé vers le milieu de la liste ci-dessous, est disponible ici. Parmi les autres films qui valent la peine, citons la nouvelle version de Sandra Bullock. Ce qui domine actuellement la liste des 10 meilleurs streamers à la première place.

Perte. Rachat. Les dures vérités. THE UNFORGIVABLE, avec Sandra Bullock, est maintenant sur Netflix. pic.twitter.com/G7BcR9MDYK – NetflixFilm (@NetflixFilm) 10 décembre 2021

Voici comment Netflix décrit le dernier de Bullock, The Unforgivable (qui a fait ses débuts sur le streamer vendredi). « Sortie de prison après avoir purgé une peine pour un crime violent, Ruth Slater (Bullock) réintègre une société qui refuse de pardonner son passé.

« Face au jugement sévère de l’endroit qu’elle appelait autrefois sa maison, son seul espoir de rédemption est de trouver la sœur cadette qu’elle a été forcée de laisser derrière elle. »

Sans plus tarder, le reste de la liste des meilleurs films actuels du streamer est le suivant :

L’impardonnable

La cabane

Retour dans l’Outback

Citoyen respectueux des lois

Pierre Lapin 2

Avis rouge

Le chat dans le chapeau

Un garçon appelé Noël

Les Chroniques de Noël

Belle-mère