Les fans de Newcastle pensent que Howe a déjà transformé un joueur

Nous croiriez-vous si nous vous disions que Newcastle United a un arrière gauche né dans ses rangs ?

Celui qui a rejoint le club pour 15 millions de livres sterling après une saison impressionnante en Premier League, qui compte près de 30 sélections internationales sur son CV et qui a failli rejoindre Liverpool avant de signer à St James’ Park ?

Étant donné que Matt Ritchie a commencé chacun des 11 matchs de championnat de Newcastle à l’arrière gauche cette saison – et que l’ailier vétéran n’a guère brillé dans une position contre nature – vous seriez pardonné de penser que nous vous tirons la jambe.

Le joueur MALTRAITÉ de votre club cette saison.

Car si Newcastle a à sa disposition un joueur du potentiel de Jamal Lewis, pourquoi diable Ritchie commence-t-il semaine après semaine à un poste qu’il a rarement joué dans une carrière professionnelle qui a duré plus de dix ans ?

Eddie Howe peut-il sauver la carrière de Jamal Lewis à Newcastle ?

Les nouveaux propriétaires de Newcastle ont embauché Eddie Howe pour une raison – et pas seulement parce qu’Unai Emery a eu froid aux yeux.

À Bournemouth, Howe a inculqué un style de football attrayant et fluide tout en tirant le meilleur parti des outils à sa disposition.

Transformer Bournemouth en une équipe établie de Premier League était un sacré exploit – comme construire un manoir à partir de zéro avec un marteau et un ciseau.

On s’attendra donc à ce que Howe tire beaucoup plus parti de la récolte de joueurs à sa disposition que Steve Bruce ne l’a jamais fait.

Et compte tenu de ses antécédents en matière de travail avec des arrières latéraux – Adam Smith, Kieran Trippier et Charlie Daniels ont tous prospéré sous Howe à Bournemouth et Burnley – l’ancien pilote de Norwich City, Lewis, peut espérer un renouveau sous son nouveau manager.

Après tout, si Lewis parvient à faire taire Federico Chiesa, habituellement irrépressible, lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde avec les champions d’Europe italiens, on peut certainement lui faire confiance pour participer aux prochains matchs avec Brentford, Norwich et Burnley.

Lewis a beaucoup de bords rugueux qui nécessitent un lissage, bien sûr, en particulier du côté défensif de son jeu.

Mais Howe aime un projet.

Voici ce que certains supporters de Newcastle sur Twitter avaient à dire sur la performance de Jamal Lewis contre l’Italie hier soir :

Jamal Lewis (Irlande du Nord) et Fabian Schar (Suisse) ont tous deux réalisé d’excellents matchs lors de leurs matches de qualification pour la Coupe du monde. Matière à réflexion pour Eddie Howe alors qu’il réfléchit à la sélection de son équipe pour le match de cette semaine contre Brentford. L’amener sur! #NUFC – magpie736 (@magpie736) 16 novembre 2021

J’ai mieux vu Lewis jouer, je pense qu’il est trop tôt pour commencer les rôles pour la paire car ils ne se sont pas encore entraînés sous Eddie – Joel Jackson (@JoelJackson89) 16 novembre 2021

J’espère qu’il les choisira. Ils doivent commencer à mon avis! – NUFCNation (@NufcNation) 16 novembre 2021

L’enfant de Jamal Lewis s’épanouit absolument sous Eddie. #nufc – Solo (@SoIonufc) 16 novembre 2021

Alors Jamal Lewis a fait un bon match ce soir ? Incroyable ce que peut faire une semaine de coaching et de confiance en soi. Howe pourrait faire des merveilles pour plus d’un de nos sous-performants #nufc — ⚫⚪ (@nufcsaintmax) 15 novembre 2021

Jamal Lewis a réalisé une performance aveuglante ce soir pour l’Irlande du Nord. Bravo mon gars. @Jamal_lewis1 #NUFC – Le 1892 (@XTHE_1892X) 15 novembre 2021

Bonne nuit à Fabian Schar et Jamal Lewis ce soir. Ça ne me dérangerait pas de les voir revenir dans le giron sous le nouveau gaffer. #nufc – NUFC360 (@NUFC360) 15 novembre 2021

Lewis a été superbe ce soir en jouant, je pense, à gauche d’un arrière 4. Un bon coaching / forage fait la différence. Cela aide également le fait que Johnny Evans soit le joueur et le leader que nous souhaitons tous que Lascelles devienne. – Bob_Helpful (@Bob_Helpful) 15 novembre 2021

Jamal Lewis empoche Chiesa. Après un début de match peu convaincant, Lewis a été un sans-faute. Il doit commencer pour #nufc avec Schär – EPL corrompu (@Giniesta10) 15 novembre 2021

