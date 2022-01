Les fans de Newcastle réagissent à la déclaration de St James’s Park

Photo de Ian MacNicol/.

Certains supporters de Newcastle United sont ravis de ce qu’Amanda Staveley a révélé cet après-midi, avant la nouvelle année.

La femme d’affaires anglaise a mené une prise de contrôle à Newcastle en octobre.

Le Fonds d’investissement public saoudien a finalisé l’achat de 300 millions de livres sterling du club de St James’s Park.

Il y avait des scènes joyeuses à l’extérieur du stade parce que non seulement les Magpies sont sous une nouvelle propriété passionnante, mais ils ont évincé le méchant Mike Ashley.

Malgré le facteur de bien-être en dehors du terrain, United a eu du mal sur le terrain.

Newcastle n’a remporté qu’un seul match de Premier League toute la saison, aboutissant à ce que la tenue d’Eddie Howe soit deuxième à partir du bas du classement.

Le soir du Nouvel An, Staveley a publié une longue déclaration via le site officiel du club.

Dans ce document, elle a déclaré qu’elle pouvait voir un « avenir brillant et, finalement, réussi » à Tyneside malgré les « défis actuels » du moment.

La communication du leadership à la base de fans était relativement inconnue pendant le mandat d’Ashley à Newcastle.

Et voici comment les supporters réagissent au message de Staveley aujourd’hui :

C’est bien d’avoir un club qui communique régulièrement avec ses fans. On a l’impression que la base de fans compte à nouveau pour le club. C’est plus important que les signatures etc… NOUS AVONS RETOUR NOTRE CLUB !!!! #NUFC – ⚫️Dan⚪️ (@IAMDWNUFC) 31 décembre 2021

Quel beau message et j’aime le fait que vous communiquiez avec nous tous et un merci à nous va un long chemin ainsi qu’un merci à vous, @ghodoussi @PIF_en @jamiereuben vous avez tous été une bouffée d’air frais pour rendez-nous notre club nous en tant que fans merci à tous !! – Ian NUFC🇸🇦⚫️⚪️⚫️⚪️⚫️⚪️ (@IanBower10) 31 décembre 2021

Je ne pourrais pas aimer plus mon club avoir le nouveau régime à la barre c’est tout ce que nous avons toujours voulu de la communication et un peu de respect #NUFC – Beacons Truth (@davidikon76) 31 décembre 2021

Cela m’a fait pleurer. Un beau message de nouvel an. Merci encore d’avoir investi dans ce club et la ville. Je ne viens peut-être pas de Newcastle, mais j’ai l’impression de l’avoir adopté il y a des décennies et il m’a adopté. J’aime tout dans l’équipe, la ville et les gens. ?? – Andrea Seels (@SeelsyA) 31 décembre 2021

Quel message brillant. A couvert tellement d’éléments importants que les bons propriétaires devraient considérer en ce moment. Tout simplement de première classe depuis leur arrivée, dans des circonstances délicates. – Adam (@AdsMac) 31 décembre 2021

Grand message

Un supporter l’a dit le mieux : petit geste, grand message.

C’est précisément ce que c’est et, comme l’indiquent les réponses, les supporters de Newcastle sont ravis du sentiment.

Bien qu’il soit dans une position sombre dans le tableau, il y a un véritable optimisme au plus haut niveau et, espérons-le, pour le bien du club, ce sentiment de bien-être se répercutera et affectera positivement le personnel de jeu.

Photo de Serena Taylor/Newcastle United via .

