Les fans de Newcastle se lancent dans un aller-retour de 10 heures à Londres pour protester contre une prise de contrôle avec Ant et Dec et le reste de leur énorme base de fans derrière eux alors qu’Amanda Staveley rejoint talkSPORT pour livrer un message fort

La baisse de l’utilisation des espèces et l’augmentation rapide de la cryptographie, en particulier des pièces stables, ont stimulé le développement de la monnaie fiduciaire numérique de POC, qui coexistera avec le RMB physique. Dans son livre blanc, e-CNY prétend offrir l’anonymat pour une petite valeur et collecte moins d’informations sur les transactions que le […] More