Les fans de NIO Stock envisagent un rebond après le Nio Day 2022 : 7 choses à savoir

Après avoir surfé sur une grande vague d’élan ces derniers mois, les actions de véhicules électriques (VE) font une pause. En effet, les actions de noms de véhicules électriques populaires comme Nio (NYSE :NIO), Rivien Automobile (NASDAQ :RIVN) et Moteurs lucides (NASDAQ :LCID) ont tous baissé de plus de 20 % le mois dernier. Cependant, le très attendu Nio Day 2021 commence demain. Les investisseurs s’attendent à de grandes annonces qui pourraient potentiellement renverser la récente mauvaise dynamique des prix de l’action NIO en particulier.

Alors, que s’est-il passé d’autre avec les actions NIO ces derniers temps ?

Eh bien, les tensions entre les États-Unis et la Chine ont également nui au stock de NIO. Les investisseurs craignent qu’une radiation de Nio ne soit potentiellement envisageable. Plus tôt cette année, . a annoncé que Nio avait un plan d’urgence qui pourrait voir les actions de NIO cotées sur le Bourse de Hong Kong en cas de radiation.

Actuellement, les fans du stock NIO comptent les heures jusqu’au jour de Nio. Examinons de plus près ce à quoi les investisseurs doivent s’attendre.

NIO Stock: à quoi s’attendre du Nio Day 2021

L’événement débutera à 6 h (heure de l’Est) et se terminera à 7 h 30. L’heure matinale est due à l’emplacement du spectacle à Suzhou, en Chine. Nio dévoilera un nouveau modèle EV qui serait en concurrence avec de Tesla (NASDAQ :TSLA) Modèle 3 et BMW (OTCMKTS :BMWYY) 3 Série. Selon les rumeurs, le nouveau modèle s’appellerait ET5, qui sera une version plus petite de la berline ET7. Banque Allemande L’analyste Edison Yu s’attend à ce que le véhicule électrique soit le véhicule le plus abordable de Nio, avec un prix estimé à 46 000 $. À titre de comparaison, le modèle le moins cher de Nio se vend actuellement à environ 55 000 $. Yu estime que l’ET5 ajoutera 65 000 livraisons à la plaque de Nio d’ici 2023. Nio devrait également lancer un autre véhicule EV mystère. Yu pense que le véhicule électrique pourrait être similaire au Toyota (NYSE :MT) Alphard, qui est un véhicule polyvalent de luxe qui s’est vendu à 20 000 unités en Chine l’année dernière. De plus, la société chinoise de véhicules électriques a récemment déposé une marque pour le nom EF9. Cela a conduit les investisseurs à spéculer que le mystérieux EV pourrait être une version convertible de l’EP9. En outre, les investisseurs s’attendent à des mises à jour sur les batteries hybrides à semi-conducteurs, les délais de livraison et la disponibilité dans les pays européens, et la plate-forme technologique Nio 2.0. Trois véhicules seront ajoutés à la plate-forme technologique Nio 2.0, l’un d’eux étant l’ET7. Cependant, les deux autres sont inconnus. Enfin, le PDG William Li a confirmé plus tôt cette année que Nio travaillait sur une nouvelle marque de véhicule. Li a expliqué que « la relation entre Nio et notre nouvelle marque grand public sera comme celle d’Audi-Volkswagen et Lexus-Toyota ».

