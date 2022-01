Les fans de No Way Home devraient regarder dès que possible

Les fans de Marvel qui ont adoré Spider-Man: No Way Home ont un moyen simple d’obtenir une autre solution du cinéaste Jon Watts. Son thriller acclamé Cop Car est maintenant sur Netflix, et c’est juste la suite parfaite à ses ébats de super-héros. Voici un peu le film le plus aimé de Watts en dehors du genre d’adaptation de bande dessinée.

Watts est surtout connu ces jours-ci pour avoir réalisé les trois films Spider-Man de Marvel Studios avec Tom Holland, mais son autre travail vaut le détour. Il a co-écrit Cop Car avec Christopher Ford et a réalisé le film lui-même. Il met en vedette Kevin Bacon, Shea Whigham, Camryn Manheim, James Freedson-Jackson et Hays Wellford, et il s’agit de deux jeunes garçons qui s’enfuient de chez eux et tombent immédiatement sur une voiture de police abandonnée. Lorsqu’ils prennent la voiture pour une balade, ils se retrouvent encore plus en danger qu’ils ne l’avaient prévu.

Cop Car a été présenté en avant-première au Sundance Film Festival 2015 et a été acclamé par la critique. Il a 80 pour cent de critiques positives sur Rotten Tomatoes, avec une note moyenne de 7,06 sur 10. Cependant, le film n’a pas été un succès commercial, ne parvenant même pas à récupérer son budget au box-office.

Cop Car n’était que le deuxième long métrage de Watts en tant que réalisateur, et il a été immédiatement suivi par son travail dans des films de super-héros. Il a réalisé Spider-Man: Homecoming en 2017, Spider-Man: Far From Home en 2019 et vient de terminer sa trilogie avec Spider-Man: No Way Home, qui a fait sa première dans les cinémas du monde entier ce week-end. Watts est un fan inconditionnel de l’univers cinématographique Marvel, et dans une interview avec Den of Geek, il a déclaré qu’il avait obtenu le poste en « dérangeant » sans cesse les dirigeants de Marvel.

Bien que cette trilogie de films Spider-Man soit terminée, Watts ne laisse pas le MCU derrière lui. Il dirigera le prochain redémarrage de Marvel Studios des Fantastic Four, qui est actuellement en développement sans date de sortie ni autre talent créatif attaché. Le film devra probablement attendre un certain temps, car Marvel a six films confirmés prévus au moment de la rédaction de cet article ainsi que quatre émissions de télévision en streaming.

Watts poursuit également des travaux en dehors du MCU. En septembre, The Hollywood Reporter a annoncé que Watts écrivait et réalisait un thriller mettant en vedette George Clooney et Brad Pitt. L’immense puissance de star derrière le projet a conduit à une guerre d’enchères entre les services de streaming pour voir qui pourrait obtenir les droits.

Pour l’instant, les fans ne peuvent regarder les précédents films Spider-Man de Watts que sur des magasins numériques comme Amazon Prime ou YouTube, et Spider-Man: No Way Home ne joue que dans les cinémas. Cependant, Cop Car est maintenant en streaming sur Netflix.