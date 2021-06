Les fans de Parme s’opposent au retour de Buffon

in

18/06/2021

Le à 17:27 CEST

Alberto Teruel

Gianluigi Buffon est de retour. Le gardien italien a officialisé son retour à Parme, le club où il a commencé à forger sa légende il y a 26 ans. En général, le monde du football a célébré le retour de “Gigi” dans l’équipe italienne, où il a réussi à soulever une Coupe UEFA et une Coupe d’Italie, mais les tifosi de Parme n’ont pas été si satisfaits de ce retour.

La Curva Nord Matteo Bagnaresi, le secteur le plus radical de Parme, n’a pas hésité à exprimer son mécontentement au retour de Buffon avec une banderole dure. “Tu es parti en mercenaire, tu ne peux pas revenir en héros. Honorer le t-shirt“Ce message, faisant clairement référence à la présentation de Buffon avec le maillot de Superman, a été affiché aux abords du stade Tardini.

𝓕𝓮𝓮𝓵𝓲𝓷𝓰 𝓗𝓸𝓶𝓮 👍🏻 # SupermanReturns #ForzaParma 💛💙 pic.twitter.com/9nqY7PcR5w – Parme Calcio 1913 (@ 1913parmacalcio) 17 juin 2021

Gianluigi Buffon a quitté Parme en 2001 pour rejoindre la Juventus en échange d’un peu plus de 52 millions d’euros, un nombre record à l’époque pour un gardien de but. Le gardien offrait un très bon niveau dans le nord de l’Italie, soulever deux titres et laisser une feuille blanche jusqu’à 85 fois. Cependant, la décision de Buffon a été prise comme une trahison par une partie des fans.

Ce n’est pas le premier désaccord entre Buffon et la courbe de Parme. Lors du Parme-Juventus en 2019, l’année où ‘Gigi’ est revenu à Vecchia Signora après son passage au PSG. Pour sa deuxième étape, ‘Gigi’ a choisi de porter le numéro ’77’ en hommage à ses origines de footballeur. Ce geste a été interprété comme une insulte par Curva Nord Matteo Bagnaresi, qui a été fondée en 1977. Pendant le match, une série de banderoles hostiles ont été déployées. “Traître sans honneur, enlève notre numéro de ton nom“.

Malgré les hostilités évidentes, Buffon attend avec impatience son retour à Parme, actuellement en Serie B. Le club a publié une lettre dans laquelle le gardien explique sa décision. “Je ne regrette pas d’avoir signé pour la Juve, mais c’est le moment de partir. Parme m’attend, car certains amours ne finissent pas, mais ils font de grands tours et parfois ils reviennent“.