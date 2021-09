Les fans de Phila, un autre facteur dans le départ de Ben Simmons

Ce samedi c’était ses coéquipiers (qu’il ne voulait plus revoir), et ce dimanche les fans de 76ers de Philadelphie. Le nouveau chapitre du feuilleton Ben Simmons de la franchise de Pennsylvanie rend encore plus clair (même si possible) que le joueur australien ne portera plus les couleurs de son équipe actuelle.

Selon le journaliste d’ESPN Brian Windhorst, l’une des principales raisons pour lesquelles Simmons ne veut plus jouer pour les Sixers sont les fans de la franchise. Apparemment, le joueur aurait communiqué cette décision également aux administrateurs de Phila.

Il n’y a rien qui puisse garder Ben Simmons dans les 76ers de Philadelphie. “Il ne veut pas être devant ces fans, il ne veut pas jouer devant eux tous au Wells Fargo Center. Je ne pense pas qu’il ait la moindre intention d’y montrer à nouveau son visage un jour à l’avenir », a déclaré Windhorst.

Brian Windhorst dit que Ben Simmons jouer devant les fans des Sixers est un «facteur» pour lui de vouloir quitter Philadelphie « Il ne veut pas être devant ces fans. … Je ne pense pas qu’il ait l’intention de montrer son visage à nouveau là-bas. “

La relation entre la franchise et le joueur est complètement rompue. Rien ne semble pouvoir changer le cours des négociations, et Simmons sera très probablement un nouveau joueur pour une autre franchise NBA la semaine prochaine.

L’objectif de continuer à rivaliser

Nul doute que le départ de Ben Simmons signifiera une perte très fragile pour certains Sixers qui avaient un joueur aux conditions physiques très particulières chez l’Australien. L’objectif est de rester en lice pour le trône de la Conférence de l’Est, et un mauvais commerce pourrait contrecarrer ces aspirations.